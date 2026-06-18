У людей обнаружили скрытые способности к регенерации 18.06.2026, 12:04

Поможет комбинация из двух сигнальных белков.

Американские ученые сделали шаг к созданию технологий, которые могут позволить млекопитающим восстанавливать утраченные ткани после травм и ампутаций. Исследователи из Техасского университета смогли добиться регенерации костей, связок, сухожилий и суставных структур, используя комбинацию двух сигнальных белков. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Способность восстанавливать утраченные части тела широко распространена среди некоторых животных. Например, саламандры могут заново отращивать целые конечности. У людей и других млекопитающих такие повреждения обычно заканчиваются образованием рубцовой ткани, а не полноценным восстановлением органов и тканей.

«Почему одни животные способны к регенерации, а другие, особенно люди, нет — это вопрос, который задают еще со времен Аристотеля», — рассказал руководитель исследования Кен Мунеока, профессор кафедры ветеринарной физиологии и фармакологии Техасского университета.

При заживлении ран у млекопитающих важную роль играют клетки-фибробласты. Обычно они быстро закрывают повреждение и формируют рубец. У животных, способных к регенерации, аналогичные клетки образуют особую структуру — бластему, из которой затем вырастают новые ткани.

Чтобы заставить клетки выбрать второй путь, ученые разработали двухэтапную схему лечения. Сначала после завершения обычного заживления они вводили фактор роста фибробластов FGF2. Это стимулировало образование структуры, напоминающей бластему. Через несколько дней исследователи добавляли второй сигнальный белок — BMP2, который запускал процесс формирования новых тканей.

В результате ученым удалось добиться восстановления всех основных структур, утраченных при ампутации. В регенерированной области появились кости, суставные элементы, сухожилия и связки. Хотя они не были идеальными копиями исходных тканей, их строение во многом напоминало естественную анатомию. Важным открытием стало то, что для запуска регенерации не потребовалось пересаживать стволовые клетки.

По словам соавтора работы Ларри Сувы, результаты ставят под сомнение давнее представление о том, что клетки млекопитающих не способны к подобному перепрограммированию.

«Оказалось, что клетки, которые считались неспособными к перенастройке, на самом деле могут менять свою программу. Потенциал никуда не исчез — он просто скрыт», — отметил ученый.

Исследователи считают, что практическое применение технологии может начаться еще до появления методов полноценного восстановления конечностей. Даже частичное подавление рубцевания способно улучшить заживление ран и восстановление тканей после травм.

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