Москва в огне: поражен НПЗ в 15 км от Кремля 5 18.06.2026, 11:28

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Украинский Генштаб и СБУ сообщили подробности операции.

Утром 18 июня украинские беспилотники нанесли новую серию ударов по Москве. Целью удара по столице страны-агрессора стал крупный нефтеперерабатывающий завод.

В результате атаки вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

Результаты ударов

После серии прилетов на Московском нефтеперерабатывающем заводе на юго-востоке российской столице загорелись как минимум два резервуара. Очевидцы опубликовали видео в сети, которое свидетельствует о масштабном возгорании на территории предприятия.

Мэр Москвы Сергей Собянин около 5:00 утра заявил, что 15 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО. Однако вскоре он признали, что беспилотники достигли намеченных целей на территории нефтеперерабатывающего завода.

Атака осуществлялась волнами, начиная примерно с 4:30 утра. Московские власти утверждают, что по состоянию на 6:40 утра на подлете к столице и над её территорией силами ПВО якобы было сбито не менее 43 беспилотников.

Фрагменты и обломки одного из сбитых дронов упали на территории торгового комплекса «Садовод». Сообщается о незначительных повреждениях фасада и конструкцию одного из зданий.

Из-за воздушной атаки Росавиация ввела план «Ковер». Три главных аэропорта московского авиаузла – Внуково, Домодедово и Шереметьево – временно вводили ограничения. Рейсы на вылет и прилет были задержаны или перенаправлены на запасные аэродромы.

Очевидцы и OSINT-паблики опубликовали кадры крупных столбов дыма над Капотней. Согласно предварительным данным мониторинга, зафиксирован сильный пожар.

В сети отмечают, что НПЗ был плотно прикрыт ПВО, однако дроны прорвались вглубь объекта, несмотря на стационарные вышки с комплексами ЗРПК «Панцирь», установленные вокруг Капотни и в соседних районах.

Мониторинговые каналы констатировали, что огромное скопление средств противовоздушной обороны ничем не помогло россиянам и Московский НПЗ серьезно пострадал после атаки БПЛА.

Комментарий Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленской прокомментировал массированною атаку беспилотников по Москве. По его словам, ночью «дальнобойные санкции снова дошли до Московского региона».

Глава государства подтвердил, что второй раз за неделю поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Также Зеленский рассказал, что были поражены цели в Ростовской области и на временно оккупированных территориях Украины.

«Совершенно справедливый ответ на российские удары по нашим городам и громадам и еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину. Благодарю наши Силы обороны и безопасности Украины за совместную работу – СБУ, СБС, ССО, ГУР, нашей ракетной бригаде за меткость», – сообщил Зеленский.

Также президент заявил, что на днях все партнеры хвалили Украину за меткость и действенность «дальнобойных санкций». Зеленский подчеркнул, что пора эту войну завершать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии.

В Генштабе и СБУ подвели итоги операции

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили успешные удары по Московской области. Украинское военное командование проинформировало, что в ночь на 18 июня подразделения Сил обороны в Московской области повторно поразили Московский нефтеперерабатывающий завод.

Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия. По данным Генштаба, на НПЗ возник пожар как минимум в пяти местах. По предварительной информации, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

В Службе безопасности рассказали, что успешный удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу нанесли воины Центра спецопераций «Альфа» СБУ вместе с другими составляющими Сил обороны. В ведомстве подчеркнули, что НПЗ расположен в 15 километрах от Кремля.

По данным СБУ, на предприятии фиксируются не менее четырех крупных очагов возгорания, поднимаются огромные столбы густого черного дыма, которые видны из разных районов Москвы.

«Повторные удары по Московскому НПЗ свидетельствуют о том, что украинские беспилотники могут системно поражать важнейшие стратегические объекты врага в самом сердце России. Каждая такая атака заставляет Россию тратить дополнительные ресурсы на ремонт, усиление противовоздушной обороны и перестройку логистики. СБУ будет и дальше проводить спецоперации, которые истощают экономический потенциал агрессора и повышают для России цену войны», – говорится в заявлении СБУ.

Ключевые факты об НПЗ

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне, принадлежащий «Газпром» – это стратегический объект, критически важный как для повседневной жизни российской столицы, так и для военной логистики Центрального региона РФ.

Установленная проектная мощность завода составляет 11–12 млн тонн нефти в год. Это один из самых крупных, технологичных и при этом компактных НПЗ в РФ. Предприятие закрывает около 40% потребностей Москвы в бензине и до 50% в дизельном топливе. Фактически, каждым третьим литром топлива в столичном регионе заправляются именно здесь.

Удары по Капотне бьют по наиболее уязвимым местам российской внутренней экономики. Вывод МНПЗ из строя заставляет перенаправлять потоки с Ярославского и Рязанского НПЗ, которые также регулярно подвергаются атакам.

Несмотря на то, что Капотня находится в тылу, ее остановка напрямую влияет на военный потенциал агрессора. Московский НПЗ является ключевым поставщиком авиационного керосина для московского авиаузла. Из этого же источника снабжаются и военные аэродромы Подмосковья. Остановка производства вынуждает возить керосин цистернами по железной дороге из других регионов, что перегружает и без того дефицитную логистику РЖД.

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