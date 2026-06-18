Анти-Мидас 1 Александр Адельфинский

18.06.2026, 11:08

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Видимо, скоро Кремль введет запрет на сравнения.

Царь Мидас страдал от того, что все, к чему он ни прикасался, превращалось в золото. У каждой эпохи и культуры – собственная эстетика, и население России чаще и чаще видит: чего ни тронет власть, то превращается не в золото... в иное вещество. Хунта рашистов это СВОеобразный Мидас на новый лад – с Zапахом.

Видимо, скоро эта банда введет запрет на сравнения, поскольку слишком наглядны драматические и трагические контрасты «до» и «после» – времен, когда рашизм еще не обрел современные черты, и вот этих лет и дней.

Когда, образно, ФСБ и прочая кремлевская гадость еще не захватили в клешни нового российского фашизма буквально все жизненные сферы, основная масса народа не могла даже нафантазировать ту катастрофу, на которую обрекла путинская клика все слои российского населения.

В эти недели, когда дроны возмездия особо интенсивно прилетают в Россию из сопротивляющейся Украины, а силы рашистского ПВО усугубляют ущерб, пытаясь спасти НПЗ и прочие объекты ценой гражданских зданий, жители начинают, кажется, понимать, каково украинцам, города которых «наши мальчики» разрушают уже много лет.

Путин со товарищи – это начинает доходить – взяли власть над той страной, где не было бесконечных воинских кладбищ, где не боялись мобилизации, где работали связь и Интернет, где не пылали российские города от справедливых атак возмездия со стороны тогда еще не атаковавшей Украины.

Сравнение слишком наглядно и повсеместно. Политика, армия, экономика, культура... Всего не перечислить. Вдобавок люди включают телевизор, пугающий бесконечными истериками про ядерную войну, которую, дескать, надо начать России первой...

И коллективное бессознательное все чаще умоляет могучие силы судьбы, – только бы власти не вспомнили еще о какой-нибудь сфере жизни, которую они не успели разрушить, только бы не обратили внимание, а то ведь погубят остатки покоя там, где эти крохи еще держатся!

На этой стадии осознания к людям еще не пришла последовательно логичная следующая фаза: проблема в том, что не только нынешняя российская власть наделена роковой способностью портить, убивать и добивать любую область бытия и быта, но и ее предшественницы обладали таковой бедственной особенностью – превращать все в... противоположное золоту вещество.

Не пришла во всеобщую голову и следующая за этой ступень – окончательного понимания, что власть формируется по принципу отрицательного отбора, то есть она не может не превращать живое в неживое, хоть относительно нормальное – в полностью ненормальное!

Предстоит еще крепче осознать, что все это – вопль мчащегося под откос общего поезда, где пассажиры и машинист, увы, системно и слишком часто глядят в одну, общую, сторону, и слишком часто путинские террористы и заложники как раз именно согласны друг с другом в некоей основе, базе. Что это за база? Имперство!

Веками одно – «мы большие, нам мир не указ, у нас все иначе». То есть вне человечества, как это отмечал еще в 19 веке российский философ Петр Яковлевич Чаадаев: «Иногда кажется, что Россия предназначена только к тому, чтобы показать всему миру, как не надо жить и чего не надо делать».

Тогда, при царизме, его официально объявили сумасшедшим. При сталинщине его расстреляли бы. При брежневской поре его закололи бы галоперидолом и сульфазином в психиатрической больнице. При путинщине ему впаяли бы тюремное заключение подольше пресловутых «сталинских сроков» или отравили бы «Новичком». Как ни назови, а все перечисленные времена дышали официозным имперством в различных его вариантах!

Вот этот последний бастион ада – имперский тлетворный дух – и предстоит одолеть. Он суть основа бед российских и мировых, когда государство поднимает худшее в народе, называет это лучшим и убивает соседей и собственных подданных. Называли страну по-разному, меняли формации, персон и троны под персонами, однако воздух оставался ядовитым. Вот о нем и речь: необходимо в перспективе менять атмосферу, формирующую общенародный «обмен веществ» и, соответственно, мышление, реакции, поступки, быт, уклад и всю дальнейшую судьбу. Ставки слишком запредельно высоки, причем как для россиян, так и для всего человечества.

Александр Адельфинский, kasparovru.com

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