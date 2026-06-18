Назван кандидат на пост главного тренера хоккейного минского «Динамо»2
- 18.06.2026, 11:20
Это канадец.
Канадский тренер Доминик Дюшарм, считающийся основным кандидатом на пост главного тренера минского хоккейного «Динамо», высказался о своих планах. В минувшем сезоне Дюшарм входил в тренерский штаб «Вегаса», но его контракт с этим клубом заканчивается 30 июня.
— Ничего официального пока нет, но они довольны проделанной нами работой, и я не думаю, что они хотят вносить другие изменения. В то же время мой контракт заканчивается. Я рассмотрю все возможности и сделаю то, что будет лучше для меня, — сказал Дюшарм в интервью Radio Canada.
Заметим, что в уступившем «Каролине» в финале Кубка Стэнли «Вегасе» недавно сменился главный тренер. Место Джона Тортореллы занял Райан Крэйг.