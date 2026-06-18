«Аэрофлот» отменил два рейса в Минск 2 18.06.2026, 11:36

Из-за атаки дронов.

«Аэрофлот» отменил два рейса между Москвой и Минском на фоне атак беспилотников на российскую столицу.

По сообщениям российских СМИ, в результате налёта дронов были зафиксированы попадания по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Из-за угрозы атак временно ограничивалась работа аэропортов Москвы.

На этом фоне «Аэрофлот» отменил рейсы из аэропорта Шереметьево, запланированные на 10:10 и 12:15. Также не будут выполнены обратные рейсы из Минска в Москву с вылетом в 12:15 и 14:45.

Напомним, Москва и область в четверг, 18 июня, подверглись самой массированной атаке украинских дронов. Под ударом вновь оказался НПЗ в Капотне, над городом поднимаются густые клубы дыма.

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