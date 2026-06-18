«Вся Москва горит!» 7 18.06.2026, 10:32

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Последствия самой массированной атаки на столицу России.

Москва и область в четверг, 18 июня, подверглись самой массированной атаке украинских дронов. Под ударом вновь оказался НПЗ в Капотне, над городом поднимаются густые клубы дыма.

РБК-Украина собрало в материале самую важную информацию о последствиях налета дронов на столицу страны-агрессора.

Одна из самых массированных атак на Москву

Российские паблики жалуются, что сегодня произошла одна из самых массированных атак украинских беспилотников на Москву и область в этом году. Подсчет целей уже исчисляется сотнями.

Московская кольцевая автодорога (МКАД) - одна из важнейших транспортных артерий города - частично перекрыта. Водителей просят искать объездные пути.

Из-за угрозы в небе власти были вынуждены ввести план «Ковер». Ограничения ввели в аэропортах. В аэропорту «Внуково» Росавиация ввела их еще около полуночи. В «Шереметьево» проводилась эвакуация пассажиров, в частности, людей выводили даже из самолетов.

Уже в 09:30 стало известно, что дроны вынудили приостановить работу всех московских аэропортов: «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» и «Шереметьево».

Мэр Сергей Собянин заявил, что по состоянию на 08:17 утра на подлете к Москве якобы «сбито около 180 беспилотников» и «работа ПВО продолжается».

Об атаке сообщает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По словам российского чиновника, под ударом оказались как минимум пять районов Московской области.

В частности, в городе Люберцы под удар попала промышленная зона и здание фитнес-центра. Также вспыхнул пожар на крыше известного торгового центра «Белая Дача».

Как обычно для РФ, власти уверяют, что «все под контролем», а большинство разрушений - это лишь «последствия падения обломков».

Атака дронів на Московський регіон виявилася однією з наймасованіших за останній час. Яскраво палає #НПЗ pic.twitter.com/KShF5yBH6C — РБК-Україна (@rbc_ukraine) June 18, 2026

Минобороны РФ хвастается «сбитием» целых 555 беспилотников, но картинку Кремлю портит мэр Собянин, который пишет, что атака продолжается, и россияне, которые показывают яркие видео попаданий.

Под ударом НПЗ в Капотне

В частности, в сети распространяются кадры попаданий и мощного пожара в районе Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Собянин подтвердил, что «нескольким беспилотникам» удалось достичь НПЗ.

Также он сообщил о падении обломков; в частности, повреждения получило здание на территории торгового центра «Садовод».

Жители Москвы и Подмосковья тем временем публикуют в соцсетях реальные кадры последствий и делятся эмоциями.

«Вся Москва нах*ен горит. Все горит. Я сваливаю», - эмоционально комментирует видео один из очевидцев.

"Вся Москва нахр*н горит!" - епічні емоції пересічного росіянина, який спостерігає за результатами сьогоднішньої атаки дронів на Московський НПЗ.#Москва #Moscow



Обережно, присутня нецензурна лексика (18+). pic.twitter.com/Y8GB5aynon — РБК-Україна (@rbc_ukraine) June 18, 2026

В целом в сети уже появились десятки видео, на которых беспилотники совершенно спокойно, один за другим, кружат в небе над столичным регионом РФ под аккомпанемент стрельбы и попадают в цели.

На кадрах очевидцев видно сразу несколько возгораний на Московском НПЗ. На одном из кадров видно, как от удара по резервуару буквально снесло крышу.

Москва продолжает покрываться дымом.

Почему эта атака важна

Стоит отметить, что, по оценкам OSINT-каналов, на территории Московского НПЗ возникло как минимум пять очагов возгорания.

Предприятие находится всего в 15 км от Кремля. НПЗ принадлежит «Газпромнефти» и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ.

Завод перерабатывает около 11 млн тонн нефти в год и обеспечивает около 40 % топливного рынка Москвы.

Зеленский подтвердил поражение Московского НПЗ

Президент Украины подчеркнул, что этой ночью украинские дальнобойные средства второй раз за неделю достигли Московского региона. Также были поражены цели в Ростовской области и временно оккупированных территориях Украины.

«Совершенно справедливый ответ на российские удары по нашим городам», - заявил Зеленский.

По его словам, на днях союзники отдельно отмечали меткость и действенность украинских «мидлстрайков» и дальнобойных средств поражения.

«Время эту войну завершать, и Россия должна предпринять необходимые шаги в дипломатии», - подчеркнул президент.

Напомним, что предыдущая атака на предприятие произошла совсем недавно - 16 июня. Как пишет российское медиа «Агентство», как и два дня назад, удары дронов привели к пожарам на территории крупнейшего в столичном регионе НПЗ в Капотне, работу которого тогда приостановили. А по количеству сбитых дронов эта атака превосходит другие налеты на город.

До этого самой масштабной атакой на Москву считался налет 11 марта 2025 года.

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