В Польше задержан подозреваемый в убийстве художника Семена Скрепецкого 18.06.2026, 11:30

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Фото: bp24.pl

У него грузинский паспорт.

В Польше задержан подозреваемый в причастности к убийству российского оппозиционного карикатуриста Семена Скрепецкого. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.

«Подозреваемый в участии в убийстве россиянина в Бяло-Подляске задержан люблинскими полицейскими и Агентством внутренней безопасности. Он использует грузинский паспорт. Власти работают над установлением личности преступника», — написал он в сети Х.

Люблинская полиция опубликовала фотографию задержания подозреваемого.

Фото: lubelska.policja.gov.pl

«Сегодня утром под Варшавой сотрудники специальной следственной группы Главного управления полиции Люблина задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 44-летнего гражданина России в Бяла-Подляске.

Задержанный использует паспорт, выданный 36-летнему гражданину Грузии», — говорится в сообщении. В задержании участвовали сотрудники спецподразделений.

Напомним, в понедельник, 15 июня, в Польше застрелили российского художника, политического беженца и критика режима российского диктатора Владимира Путина Семена Скрепецкого. За час до убийства он написал, что ему угрожают «российские патриоты».

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