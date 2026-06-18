закрыть
18 июня 2026, четверг, 12:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Польше задержан подозреваемый в убийстве художника Семена Скрепецкого

  • 18.06.2026, 11:30
  • 3,204
В Польше задержан подозреваемый в убийстве художника Семена Скрепецкого
Фото: bp24.pl

У него грузинский паспорт.

В Польше задержан подозреваемый в причастности к убийству российского оппозиционного карикатуриста Семена Скрепецкого. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.

«Подозреваемый в участии в убийстве россиянина в Бяло-Подляске задержан люблинскими полицейскими и Агентством внутренней безопасности. Он использует грузинский паспорт. Власти работают над установлением личности преступника», — написал он в сети Х.

Люблинская полиция опубликовала фотографию задержания подозреваемого.

Фото: lubelska.policja.gov.pl

«Сегодня утром под Варшавой сотрудники специальной следственной группы Главного управления полиции Люблина задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 44-летнего гражданина России в Бяла-Подляске.

Задержанный использует паспорт, выданный 36-летнему гражданину Грузии», — говорится в сообщении. В задержании участвовали сотрудники спецподразделений.

Напомним, в понедельник, 15 июня, в Польше застрелили российского художника, политического беженца и критика режима российского диктатора Владимира Путина Семена Скрепецкого. За час до убийства он написал, что ему угрожают «российские патриоты».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это иллюзия
Это иллюзия Виктор Ягун
Дух Анкориджа испарился
Дух Анкориджа испарился Петр Олещук
Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич