В Польше задержан подозреваемый в убийстве художника Семена Скрепецкого
- 18.06.2026, 11:30
- 3,204
У него грузинский паспорт.
В Польше задержан подозреваемый в причастности к убийству российского оппозиционного карикатуриста Семена Скрепецкого. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск.
«Подозреваемый в участии в убийстве россиянина в Бяло-Подляске задержан люблинскими полицейскими и Агентством внутренней безопасности. Он использует грузинский паспорт. Власти работают над установлением личности преступника», — написал он в сети Х.
Люблинская полиция опубликовала фотографию задержания подозреваемого.
«Сегодня утром под Варшавой сотрудники специальной следственной группы Главного управления полиции Люблина задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 44-летнего гражданина России в Бяла-Подляске.
Задержанный использует паспорт, выданный 36-летнему гражданину Грузии», — говорится в сообщении. В задержании участвовали сотрудники спецподразделений.
Напомним, в понедельник, 15 июня, в Польше застрелили российского художника, политического беженца и критика режима российского диктатора Владимира Путина Семена Скрепецкого. За час до убийства он написал, что ему угрожают «российские патриоты».