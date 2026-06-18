Знаменитое авто Джеймса Бонда вернулось на рынок спустя 25 лет 18.06.2026, 11:00

Aston Martin Vanquish 2001 года был модернизирован

фото: Focus.ua

Проект получил символичное название.

Суперкар Aston Martin Vanquish первого поколения возвращается. Знаменитый автомобиль Джеймса Бонда был модернизирован его создателем.

Купе Aston Martin Vanquish 2001 года было возрождено к 25-летию модели. Проект получил название Vanquish 25, сообщает сайт Motor1.

Суперкар получил карбоновый обвес

Новый Aston Martin Vanquish 25 — творение знаменитого британского дизайнера Аяна Каллума, который создал и оригинальную модель четверть века назад. Он постарался сохранить аутентичный стиль суперкара, прославившегося как автомобиль Джеймса Бонда.

Aston Martin Vanquish 25 внешне отличается некоторыми деталями. Он получил сдержанный карбоновый обвес, светодиодную оптику, воздухозаборники на капоте, а также современные колеса и шины.

Салон отделан кожей и карбоном

Салон Aston Martin Vanquish претерпел более значительные изменения. Здесь улучшили отделку — использовали кожу и карбон. Установлены новые приборы и переключатели, а на центральной панели появился сенсорный дисплей. Заменили и передние сиденья.

Мощность двигателя увеличили на 80 сил

Суперкар Aston Martin Vanquish сохраняет 5,9-литровый двигатель V12, но его мощность увеличена на 80 сил (оригинальная модель выпускалась в версиях мощностью 460 и 520 к. с.), а также установлена спортивная выхлопная система. Можно выбрать механическую или автоматическую коробку передач, а подвеску автомобиля доработали.

Все работы выполняются вручную. Цена Aston Martin Vanquish 25 составляет 385 000 фунтов стерлингов ($442 000), кроме того, необходимо найти автомобиль-донор.

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