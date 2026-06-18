ЧМ по футболу: Англия, Гана и Колумбия победили 18.06.2026, 10:59

А Португалия сыграла вничью.

На чемпионате мира по футболу 2026 года завершился седьмой игровой день.

В группе L сборная Англии уверенно переиграла Хорватию (4:2), а Гана вырвала победу у Панамы (1:0), забив решающий гол на 90+5-й минуте.

В группе K португальцы сыграли вничью с ДР Конго (1:1). Колумбия переиграла Узбекистан (3:1), при этом Аббосбек Файзуллаев забил первый в истории Узбекистана гол на чемпионатах мира.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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