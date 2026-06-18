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Зеленский сделал заявление после крупнейшей атаки на Москву

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  • 18.06.2026, 10:55
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Зеленский сделал заявление после крупнейшей атаки на Москву
Владимир Зеленский

Президент Украины заявил о «справедливом ответе».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал массированный удар украинских дронов по Москве «справедливым ответом» на российские атаки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Этой ночью наши дальнобойные санкции снова дошли до Московского региона: второй раз за неделю поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Также были поражены цели в ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины. Совершенно справедливый ответ на российские удары по нашим городам и общинам и еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину», — говорится в посте Зеленского в Telegram.

Он добавил, что «пора эту войну завершать, и Россия должна сделать необходимые дипломатические шаги».

Ночью и утром 18 июня Москву и Подмосковье атаковали почти 200 украинских беспилотников. Это крупнейшая атака по российской столице с начала полномасштабной войны.

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