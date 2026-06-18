Зеленский сделал заявление после крупнейшей атаки на Москву 1 18.06.2026, 10:55

1,422

Владимир Зеленский

Президент Украины заявил о «справедливом ответе».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал массированный удар украинских дронов по Москве «справедливым ответом» на российские атаки. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Этой ночью наши дальнобойные санкции снова дошли до Московского региона: второй раз за неделю поражен Московский нефтеперерабатывающий завод. Также были поражены цели в ростовском регионе и на временно оккупированных территориях Украины. Совершенно справедливый ответ на российские удары по нашим городам и общинам и еще один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину», — говорится в посте Зеленского в Telegram.

Он добавил, что «пора эту войну завершать, и Россия должна сделать необходимые дипломатические шаги».

Ночью и утром 18 июня Москву и Подмосковье атаковали почти 200 украинских беспилотников. Это крупнейшая атака по российской столице с начала полномасштабной войны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com