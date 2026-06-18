Операция спецслужб: появились новые подробности исчезновения политолога Анатолия Котова 18.06.2026, 10:52

Анатолий Котов

Яхта с ним изменила курс на Абхазию.

В августе 2025 года Анатолий Котов из Белорусского фонда спортивной солидарности вылетел из Варшавы на встречу, от которой, как он говорил друзьям, многое зависело. Через сутки он оказался на яхте в Чёрном море, а ещё через несколько часов исчез без следа. Белорусский расследовательский центр узнал новые подробности операции спецслужб.

Анатолий Котов — представитель Белорусского фонда спортивной солидарности. Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Работал в МИД Беларуси, администрации Лукашенко, посольстве в Польше, Национальном олимпийском комитете, дирекции Европейских игр — 2019 и Управлении делами Лукашенко.

В августе 2020 года в знак протеста ушел в отставку с должности заместителя заведующего отделом финансирования государственных органов главного финансового управления Управления делами Лукашенко. Последние годы находился в вынужденной эмиграции, занимался общественной деятельностью, был связан с несколькими политическими и медийными проектами.

Анатолий Котов исчез в августе 2025 года. Известно, что он отпросился с работы в ивент-агентстве Terra Group и 21 августа отправился в Стамбул. По данным прокуратуры Турции, паспорт Котова отразился в 18:35:54 при выезде из Турции 21 августа через порт Трабзон.

Почти год журналисты БРЦ, Deutsche Welle и OCCRP совместно с инициативами «Рабочы Рух» и «Киберпартизаны» пытались выяснить, что произошло с бывшим чиновником после его поездки в Турцию. В результате они пришли к выводу, что его исчезновение было результатом заранее подготовленной операции, в которой участвовали несколько человек, а сам Котов, вероятно, был передан сотрудникам ФСБ России.

За несколько недель до исчезновения Котов начал говорить знакомым о некой важной встрече в Турции. По словам друзей и близких, он выглядел заинтересованным и даже вдохновленным этой перспективой. Некоторым он говорил, что вскоре могут произойти события, после которых многие белорусы получат возможность вернуться домой. Встреча несколько раз переносилась. Последний раз он сообщил жене об очередном изменении даты 11 августа 2025 года — за десять дней до отлета.

Расследование показывает, что подготовка к этой поездке началась заранее. Для ее организаторы арендовали яхту Shells — 30‑метровое моторное судно с четырьмя каютами. При этом экипаж подбирали очень необычным образом. Капитан и матросы были турками, стюардесса — гражданкой Нидерландов, а главным условием при найме было то, чтобы они не владели русским языком. Это выглядело странно, так как все пассажиры яхты были русскоязычными.

Кадровик-оперативник, силовик и каратист

Заказчиков поездки представляли двое россиян. Первый — 50‑летний россиянин Юрий Голованов, сотрудник петербургской компании «Балтийская звезда», которая занимается организацией VIP-мероприятий и арендой дорогостоящего транспорта.

Юрий Голованов. Фото: investigatebel.org

Журналисты обращают внимание на его контакты с человеком, связанным с ЧВК «Вагнер», а также на возможную причастность к попытке государственного переворота в Кыргызстане в 2023 году. На момент операции он работал в компании, которая организует транспортное и охранное сопровождение мероприятий с участием высокопоставленных лиц. Прямых доказательств его службы в спецструктурах авторы расследования не нашли.

Второй — 60‑летний Петр Гриб. Как выяснили журналисты, ранее он командовал воинской частью внутренних войск МВД России, сотрудничал с различными силовыми структурами и был связан с ветеранскими организациями российских спецслужб.

Петр Гриб. Фото: investigatebel.org

Голованов и Гриб прибыли в Стамбул почти за неделю до поездки, которая была запланирована на 11 августа. Однако незадолго до отправления во время испытательного выхода в море на яхте обнаружили техническую неисправность, поэтому рейс пришлось отложить на десять дней.

Третьим в компании стал 40‑летний белорус Юрий Пузиков — тренер и судья по карате киокусинкай. Расследование показало, что он мог быть знаком с Анатолием Котовым задолго до событий на яхте. Пузиков работал в спортивном объединении «Адраджэнне», которое в разное время возглавляли бывшие сотрудники КГБ и Оперативно-аналитического центра.

Юрий Пузиков. Фото: investigatebel.org

Эти же люди были связаны с компанией «БТС Глобал», которая при поддержке Государственного военно-промышленного комитета занимается производством и продажей беспилотников. Ключевой фигурой этой сети авторы расследования называют бывшего сотрудника КГБ Юрия Серых. Он руководил «Адраджэннем», а сегодня остается владельцем «БТС Глобал».

Котов был лично знаком с Серых. Они могли познакомиться еще в Национальном олимпийском комитете, где оба работали в одно время. Серых даже должен был быть гостем на свадьбе Котова, а в социальных сетях сохранились их совместные фотографии.

На снимке Юрий Серых и Анатолий Котов в красных шапках. Фото: группа «Адраджэнне» в социальной сети vk.com

Журналисты также обнаружили, что между «Адраджэннем», «БТС Глобал» и связанной с ними компанией Tres International существовало тесное переплетение сотрудников. В этих структурах в разное время работал Юрий Пузиков, его жена и другие люди из окружения Серых.

В социальных сетях «Адраджэння» журналисты нашли фотографии Котова: на одной из них он позирует вместе с женой Пузикова, которая позже стала сотрудницей этого объединения. Сам Пузиков также появлялся на фотографиях, опубликованных «Адраджэннем». Однако совместных фото двух мужчин журналисты не нашли, поэтому подтвердить факт их знакомства не могут.

Не обошлось и без женщины

Четвертой участницей была гражданка Иордании и уроженка Азербайджана 49‑летняя Кахира Эйналова. Ее роль оказалась особенно важной, так как она была лично знакома с Котовым задолго до этих событий. Журналистам Эйналова заявила, что с Котовым ее связывали романтические отношения. В распоряжении расследователей оказались их переписка и совместная фотография еще за 2023 год.

Кахира Эйналова. Фото: investigatebel.org

По словам Эйналовой, Котов одолжил у нее пять тысяч евро. Журналисты не смогли подтвердить этот долг, но обнаружили, что незадолго до поездки в Турцию мужчина действительно искал способ получить деньги из Объединенных Арабских Эмиратов.

Примерно за неделю до вылета он попросил знакомого бизнесмена дать реквизиты эмиратской банковской карты, на которую кто-то должен был внести наличные в Дубае. Кто именно перечислил деньги, неизвестно, однако авторы расследования не исключают, что это могла быть Эйналова.

Накануне поездки Котов также говорил друзьям, что все расходы на важную встречу в Турции возьмет на себя принимающая сторона.

Что именно связывало Котова и Эйналову, журналистам выяснить не удалось. Известно, что они познакомились не позднее 2023 года после одной из поездок Котова в Дубай. В то время он много рассказывал знакомым о новых контактах в ОАЭ и возможных бизнес-проектах. По словам одного из друзей, Котов даже утверждал, что ему предложили стать советником одного из принцев. В переписке Эйналова сообщала ему, что его проектом якобы заинтересовался азербайджанский бизнесмен Анар Мамедов.

В тот же период Котов обсуждал с партнерами и другие бизнес-идеи, связанные со странами Персидского залива. В апреле 2025 года он снова посетил Дубай и провел там несколько встреч, о части которых не рассказывал даже близким. Авторы расследования не исключают, что именно тогда он мог встретиться с кем-то из людей, которые позже оказались вместе с ним на яхте Shells.

Анатолий Котов и Кахира Эйналова. Фото: источник БРЦ / investigatebel.org

Операция

Утром 21 августа 2025 года Котов выехал из Варшавы в аэропорт. По свидетельствам близких, он выглядел взволнованным и нервничал. Жене сказал, что едет по работе, а на работе — что по личным делам. С собой взял только небольшой чемодан, телефон и ноутбук. К вечеру через Стамбул он добрался до турецкого Трабзона и поднялся на борт яхты Shells вместе с Кахирой Эйналовой.

На тот момент Голованов и Гриб уже находились на яхте. Пузиков тоже был там, но после прибытия Котова сошел на берег и больше на судне не появлялся.

Официально капитан сообщил портовым властям, что яхта идет в российский Сочи. Однако, как выяснили журналисты, реальный маршрут был другим. Судно направлялось в Сухуми — столицу самопровозглашенной Абхазии.

Поездка в Абхазию выглядела для Котова рискованной. На тот момент он уже находился в межгосударственном розыске, поэтому мог быть задержан не только в России, но и в Абхазии, где местные силовые структуры тесно сотрудничают с российскими. Журналистам не удалось выяснить, знал ли Котов о настоящем маршруте путешествия и соглашался ли на него сознательно.

Кахира Эйналова утверждает, что первоначально компания собиралась в Грузию и даже планировала посетить казино. Однако после отдыха и употребления алкоголя планы якобы изменились. По ее словам, она не интересовалась разговорами между остальными пассажирами и не знает, какие решения они принимали. В итоге яхта направилась в Россию.

По версии Эйналовой, Котов покинул яхту вместе с другими пассажирами, после чего она его больше никогда не видела и ничего о его судьбе не слышала.

Карта: Яна Мицкевич / Белорусский расследовательский центр

Однако другие источники описывают события утра 22 августа иначе. По их словам, сначала яхта приблизилась к побережью около Сухуми, но после россияне приказали изменить маршрут и направиться в порт Очамчыра. Этот город также находится в Абхазии, но южнее Сухуми. Там расположен пункт базирования пограничной службы ФСБ России.

Пока Котов спал в каюте, капитан связался с портом, чтобы получить разрешение на швартовку. В ответ ему приказали ждать в море и не приближаться к рыбакам, пока не прибудет трансферный катер. Однако вместо него к яхте подошел российский корабль береговой охраны. Как отмечается в расследовании, спутниковые снимки показывают, что примерно в это время (12.30 по грузинскому времени) с российской базы вышло патрульное судно, которое через несколько минут взяло курс в сторону яхты Shells.

Источник: Planet Labs

По данным журналистов, береговую охрану вызвали сами российские пассажиры яхты. Они утверждали, что ночью Анатолий Котов якобы напился, напал на них и избил.

По свидетельствам источников, российские пограничники ФСБ поднялись на борт, ворвались в каюту Котова, вывели его, приказали капитану вычеркнуть белоруса из списка пассажиров и перевели его на свой корабль. После этого судно ФСБ отошло в море.

Остальные пассажиры остались на яхте. Россияне приказали капитану идти в Сухуми, где сами сошли на берег, а затем направились в Россию. Эйналова после этого вернулась в Трабзон. Экипаж яхты после завершения рейса был уволен.

Журналисты отмечают, что не знают, осознавал ли Котов, куда именно направляется яхта в последние часы плавания. По версии Эйналовой, после застолья с российскими пассажирами он заснул. Другие источники утверждают, что ему было плохо и его тошнило.

При этом все опрошенные журналистами знакомые Котова утверждали, что он не был склонен к физической агрессии ни в трезвом состоянии, ни после употребления алкоголя. Никто из них не смог вспомнить случаев, когда он вел себя подобным образом.

Авторы расследования подчеркивают, что все описанные обстоятельства были проверены по нескольким независимым источникам, а документы и записи разговоров с информаторами находятся в распоряжении редакции.

А что с яхтой?

На момент операции яхта Shells, на которой Котова доставили к абхазскому побережью, принадлежала британской компании MGA Yachting LTD. До 2022 года конечным владельцем яхты был турецкий бизнесмен Тойгар Едыгёз, связанный с компанией Fix Defence. Она производит бронежилеты и беспилотники для военной сферы — так же, как и белорусская «БТС Глобал», на которую расследование уже выводило через круг бывших сотрудников КГБ и Оперативно-аналитического центра.

Яхта Shells. Фото: Superyacht times

Расследователи обнаружили и другие связи между яхтой и этой компанией. Один из капитанов Shells называл Fix Defence своим местом работы. Кроме того, с обеими структурами были связаны муж и жена Хейдаровы: Эмин Хейдаров (азербайджанец, как и Кахира Эйналова) входил в руководство Fix Defence, а его жена Сабина в 2022 году стала владелицей компании MGA Yachting, на которую была оформлена яхта во время операции. По информации авторов, Хейдаров неоднократно летал в Беларусь.

Через полгода после исчезновения Котова судно продали компании с Маршалловых островов, которая не раскрывает своих настоящих владельцев. После продажи яхта получила новое название — YS Legacy.

Журналисты обратили внимание, что в марте 2026 года белорусская компания «БТС Глобал» подала заявку на регистрацию торговой марки с таким же названием. Они также отмечают, что буквы YS совпадают с инициалами владельца «БТС Глобал» Юрия Серых. Кроме того, они обнаружили и еще одно совпадение: новые владельцы яхты были зарегистрированы на Маршалловых островах по тому же адресу, что и компания, которая ранее передавала один из своих активов Юрию Серых.

По словам авторов, они обратились за комментариями к участникам этой истории и другим лицам, упомянутым в расследовании. Кахира Эйналова заявила, что не поняла вопросов, и пригрозила юридическими последствиями в случае дальнейших обращений. Юрий Голованов прочитал сообщение журналиста в телеграме, но не ответил. Другие фигуранты расследования на момент публикации также не отреагировали на запросы.

Отдельно расследователи обращают внимание на реакцию польских властей на исчезновение Котова. В сентябре 2025 года польская прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело по факту лишения его свободы. По данным журналистов, в течение десяти месяцев после исчезновения полиция и спецслужбы не проводили активных следственных действий: не допрашивали родственников и знакомых Котова, не осматривали его вещи и электронные устройства. В ответ на запрос журналистов Национальная прокуратура Польши сообщила, что не расследует его исчезновение.

На момент публикации расследования, 18 июня 2026 года, судьба Анатолия Котова остается неизвестной.

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