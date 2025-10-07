Появились новые подробности в деле об исчезновении белорусского политолога Анатолия Котова 7.10.2025, 13:17

Анатолий Котов

Его коллега заявил о нестыковках с официальной информацией.

До сих пор неизвестно местонахождение пропавшего 21 августа в Турции белорусского политолога Анатолий Котова. Его коллега, руководитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин, рассказал в «Фейсбуке» о новых подробностях в деле исчезновения:

1. На сегодняшний день получено официальное подтверждение от прокуратуры Турции, что паспорт Анатолия Котова отбился в 18.35:54 при выезде из Турции 21 августа через порт Трабзон. Выезд якобы осуществлялся добровольно.

Сам по себе этот факт ни о чем не говорит, пока не будет фото и видеоматериалов. Большой вопрос, факт ли это вообще.

Выезд мог осуществляться не добровольно, паспорт мог отбиться в системе без предъявителя (в порту Трабзон паспорта сдают пачками при посадке на судно). Само отбитие паспорта в системе могло быть вообще фиктивным.

2. Результаты самостоятельного расследования всех обстоятельств поездки указывают на то, что Анатолий Котов планировал возвращаться обратно:

был куплен обратный билет в Варшаву на воскресенье, 24 августа;

были назначены и подтверждены рабочие встречи на предстоящую неделю;

в дорогу был взят минимум вещей;

многие личные вещи, которые любой человек, планировавший отъезд в одну сторону заранее, скорее всего взял бы с собой, остались дома;

было активное участие в различных жизненных вопросах, которое не указывало на то, что человек планирует какой-то иной сценарий.

Основная нестыковка официальной информации турецкой стороны заключается в том, что пересечение границы произошло якобы в 18.35, но на связи Анатолий оставался ещё до 22.30 того же дня, то есть ещё 4 часа после пересечения пограничного контроля. В переписках не было никакого сигнала об опасности или какой-то проблемной ситуации. Контакт с Анатолием оборвался внезапно.

Также есть нестыковки со временем прилета, которое сообщило официальное турецкое агентство IHA (13.49) и фактическим временем прилета Анатолия Котова в Стамбул (12.57).

В заявлении турецкого агентства IHA от 28 августа указано фото документа, по которому Котов якобы пересёк границу — это был польский Travel Document. Но границу Котов пересекал по беларусскому паспорту, а не по польскому документу. Фото Travel Document агенство IHA, очевидно, получило из турецкой полиции, куда нами 25 августа было направлено заявление о пропаже Анатолия Котова, и получение которого турецкая полиция отрицала. Фото Travel Document в заявлении в полицию и в официальной публикации агентства IHA — идентичны. Кто-то очень торопился.

Чуть позже полиция сообщила адвокатам, что Анатолий через 6-7 часов после приземления якобы взял рейс на Трабзон и выехал через море. Но Котов приземлился в 12.57, а паспорт в Трабзоне по заявлению той же полиции ранее якобы отбился в 18.35. При этом до Трабзона ещё лететь пару часов. Дословно: «Your husband arrived in Turkey, and approximately 6–7 hours after landing, he took a flight to Trabzon. From Trabzon, he left the country by sea.»

Все это как минимум выглядит немного странно.

Белорусский политолог Анатолий Котов пропал 21 августа в Турции. Турецкое СМИ IHA установило, что Котов прибыл в Стамбул из Варшавы 21 августа и в тот же день вылетел в турецкий город Трабзон.

Белорусский политолог, как пишет издание, покинул Турцию через морской пограничный переход Трабзон рейсом в 18:35. СМИ опубликовало фото польского проездного документа для иностранца (polski dokument podróży dla cudzoziemca) на имя Анатолия Котова.

Cтамбульскому бюро «Немецкой волны» удалось поговорить с источником в полиции Трабзона. Собеседник подтвердил, что Котов покинул Трабзон 21 августа, то есть в день своего прилета в Турцию. По его словам, Котов отправился в Сочи на частной яхте. Известно, что из этого порта нет регулярного паромного сообщения. Оттуда выходят грузовые и рыболовецкие судна, круизные корабли и частные лодки. Теоретически, добраться из Трабзона по морю можно до всех стран в акватории Черного моря, но быстрее всего — в соседние Грузию или Россию.

