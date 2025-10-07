закрыть
7 октября 2025, вторник, 13:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появились новые подробности в деле об исчезновении белорусского политолога Анатолия Котова

  • 7.10.2025, 13:17
Появились новые подробности в деле об исчезновении белорусского политолога Анатолия Котова
Анатолий Котов

Его коллега заявил о нестыковках с официальной информацией.

До сих пор неизвестно местонахождение пропавшего 21 августа в Турции белорусского политолога Анатолий Котова. Его коллега, руководитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин, рассказал в «Фейсбуке» о новых подробностях в деле исчезновения:

1. На сегодняшний день получено официальное подтверждение от прокуратуры Турции, что паспорт Анатолия Котова отбился в 18.35:54 при выезде из Турции 21 августа через порт Трабзон. Выезд якобы осуществлялся добровольно.

Сам по себе этот факт ни о чем не говорит, пока не будет фото и видеоматериалов. Большой вопрос, факт ли это вообще.

Выезд мог осуществляться не добровольно, паспорт мог отбиться в системе без предъявителя (в порту Трабзон паспорта сдают пачками при посадке на судно). Само отбитие паспорта в системе могло быть вообще фиктивным.

2. Результаты самостоятельного расследования всех обстоятельств поездки указывают на то, что Анатолий Котов планировал возвращаться обратно:

был куплен обратный билет в Варшаву на воскресенье, 24 августа;

были назначены и подтверждены рабочие встречи на предстоящую неделю;

в дорогу был взят минимум вещей;

многие личные вещи, которые любой человек, планировавший отъезд в одну сторону заранее, скорее всего взял бы с собой, остались дома;

было активное участие в различных жизненных вопросах, которое не указывало на то, что человек планирует какой-то иной сценарий.

Основная нестыковка официальной информации турецкой стороны заключается в том, что пересечение границы произошло якобы в 18.35, но на связи Анатолий оставался ещё до 22.30 того же дня, то есть ещё 4 часа после пересечения пограничного контроля. В переписках не было никакого сигнала об опасности или какой-то проблемной ситуации. Контакт с Анатолием оборвался внезапно.

Также есть нестыковки со временем прилета, которое сообщило официальное турецкое агентство IHA (13.49) и фактическим временем прилета Анатолия Котова в Стамбул (12.57).

В заявлении турецкого агентства IHA от 28 августа указано фото документа, по которому Котов якобы пересёк границу — это был польский Travel Document. Но границу Котов пересекал по беларусскому паспорту, а не по польскому документу. Фото Travel Document агенство IHA, очевидно, получило из турецкой полиции, куда нами 25 августа было направлено заявление о пропаже Анатолия Котова, и получение которого турецкая полиция отрицала. Фото Travel Document в заявлении в полицию и в официальной публикации агентства IHA — идентичны. Кто-то очень торопился.

Чуть позже полиция сообщила адвокатам, что Анатолий через 6-7 часов после приземления якобы взял рейс на Трабзон и выехал через море. Но Котов приземлился в 12.57, а паспорт в Трабзоне по заявлению той же полиции ранее якобы отбился в 18.35. При этом до Трабзона ещё лететь пару часов. Дословно: «Your husband arrived in Turkey, and approximately 6–7 hours after landing, he took a flight to Trabzon. From Trabzon, he left the country by sea.»

Все это как минимум выглядит немного странно.

Белорусский политолог Анатолий Котов пропал 21 августа в Турции. Турецкое СМИ IHA установило, что Котов прибыл в Стамбул из Варшавы 21 августа и в тот же день вылетел в турецкий город Трабзон.

Белорусский политолог, как пишет издание, покинул Турцию через морской пограничный переход Трабзон рейсом в 18:35. СМИ опубликовало фото польского проездного документа для иностранца (polski dokument podróży dla cudzoziemca) на имя Анатолия Котова.

Cтамбульскому бюро «Немецкой волны» удалось поговорить с источником в полиции Трабзона. Собеседник подтвердил, что Котов покинул Трабзон 21 августа, то есть в день своего прилета в Турцию. По его словам, Котов отправился в Сочи на частной яхте. Известно, что из этого порта нет регулярного паромного сообщения. Оттуда выходят грузовые и рыболовецкие судна, круизные корабли и частные лодки. Теоретически, добраться из Трабзона по морю можно до всех стран в акватории Черного моря, но быстрее всего — в соседние Грузию или Россию.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук
Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников