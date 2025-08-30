закрыть
DW: Пропавший белорусский политолог Анатолий Котов уплыл на яхте в Сочи?

  • 30.08.2025, 16:30
DW: Пропавший белорусский политолог Анатолий Котов уплыл на яхте в Сочи?

Родные и коллеги экс-чиновника убеждены в его похищении.

Девять дней назад в Турции пропал белорусский политолог, экс-сотрудник администрации Лукашенко, глава международного департамента Белорусского фонда спортивной солидарности Анатолий Котов. Турецкое СМИ IHA установило, что Котов прибыл в Стамбул из Варшавы 21 августа и в тот же день вылетел в турецкий город Трабзон.

Белорусский политолог, как пишет издание, покинул Турцию через морской пограничный переход Трабзон рейсом в 18:35. СМИ опубликовало фото польского проездного документа для иностранца (polski dokument podróży dla cudzoziemca) на имя Анатолия Котова.

Cтамбульскому бюро «Немецкой волны» удалось поговорить с источником в полиции Трабзона. Собеседник подтвердил, что Котов покинул Трабзон 21 августа, то есть в день своего прилета в Турцию. По его словам, Котов отправился в Сочи на частной яхте. Известно, что из этого порта нет регулярного паромного сообщения. Оттуда выходят грузовые и рыболовецкие судна, круизные корабли и частные лодки. Теоретически, добраться из Трабзона по морю можно до всех стран в акватории Черного моря, но быстрее всего — в соседние Грузию или Россию.

Ни у Котова, ни у сопровождавших его людей не было никаких юридических проблем, например, вопросов с документами, «ничто не выглядело подозрительным», уточнил источник, поэтому у турецкой полиции нет причин для расследования.

Сколько было сопровождавших и кто они, он не смог сказать. По неподтвержденным данным, яхта уже ждала Котова, когда он прибыл из Стамбула в Трабзон.

Статью «Немецкой волны» прокомментировал коллега Котова, руководитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин:

— В чистом виде мы имеем только один документальный факт прилета Анатолия в Стамбул и нахождения на связи до 22.28 по турецкому времени.

Вся остальная информация – «из анонимных источников в турецкой полиции». То есть, никакого реального документального подтверждения его прилета в Трабзон, прохождения паспортного контроля и дальнейшего маршрута в Сочи нет. Поэтому на сегодняшний момент это все еще остается одной из версий, но никак не является свершившимся фактом, вопреки медийной подаче

Еще раз повторюсь: для добровольного возвращения в Беларусь или РФ этот маршрут выглядит максимально необычным, ведь летают прямые рейсы из Стамбула.

Родные и коллеги Анатолия, исходя из всех фактов и обстоятельств его исчезновения, твердо убеждены в его насильственном похищении, пока официально не будет доказано обратное. В Турции уже работают адвокаты, которые запросят официальные подтверждения у правоохранительных органов, — пишет Опейкин в «Фейсбуке».

В начале 2000-х Анатолий Котов работал в Министерстве иностранных дел. С 2006 по 2015 год занимал различные должности в посольстве Беларуси в Польше, прошел путь от третьего секретаря до старшего советника посла.

В 2015 году вернулся в Минск, где перешел из МИД на работу в Национальный олимпийский комитет, который в то время лично возглавлял Александр Лукашенко. Котов сначала работал там ведущим специалистом, однако вскоре занял должность генерального секретаря.

Затем работал в администрации Лукашенко, где занял должность заместителя начальника отдела финансирования государственных органов Главного финансового управления администрации диктатора.

18 августа 2020 года Котов уволился из администрации Лукашенко, в тот же день подписал открытое письмо белорусских спортсменов, выступивших против фальсификаций на выборах и осудивших насилие со стороны силовиков. Затем переехал в Варшаву. В последние годы сотрудничал с Белорусским фондом спортивной солидарности.

