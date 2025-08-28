закрыть
28 августа 2025, четверг, 15:45
Турецкие СМИ: Пропавший белорусский политолог Анатолий Котов покинул Турцию

  28.08.2025, 15:24
Анатолий Котов

Сообщается, что он выехал из страны через морской пограничный переход Трабзон.

Пропавший в Турции белорусский политолог Анатолий Котов покинул страну через морской пограничный переход Трабзон, пишет турецкое СМИ IHA.

Бывший сотрудник администрации Лукашенко прибыл в Стамбул из Варшавы 21 августа и в тот же день вылетел в турецкий город Трабзон.

Как пишет издание, Котов покинул Турцию через морской пограничный переход Трабзон рейсом в 18:35. Неизвестно, сам ли он проходил границу или в сопровождении других лиц.

IHA прилагает к статье фото польского проездного документа для иностранца (polski dokument podróży dla cudzoziemca) на имя Анатолия Котова.

Одна из версий исчезновения бывшего чиновника — нелегальный вывоз из страны белорусскими или российскими спецслужбами. В Беларуси Анатолий Котов приговорен к 12 годам лишения свободы из-за того, что перешел в оппозицию к власти в августе 2020 года.

В начале 2000-х Анатолий Котов работал в Министерстве иностранных дел. С 2006 по 2015 год занимал различные должности в посольстве Беларуси в Польше, прошел путь от третьего секретаря до старшего советника посла.

В 2015 году вернулся в Минск, где перешел из МИД на работу в Национальный олимпийский комитет, который в то время лично возглавлял Александр Лукашенко. Котов сначала работал там ведущим специалистом, однако вскоре занял должность генерального секретаря.

Затем работал в администрации Лукашенко, где занял должность заместителя начальника отдела финансирования государственных органов Главного финансового управления администрации диктатора.

18 августа 2020 года Котов уволился из администрации Лукашенко, в тот же день подписал открытое письмо белорусских спортсменов, выступивших против фальсификаций на выборах и осудивших насилие со стороны силовиков. Затем переехал в Варшаву. В последние годы сотрудничал с Белорусским фондом спортивной солидарности.

