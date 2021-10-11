Экс-сотрудник администрации Лукашенко призвал к забастовке 11.10.2021, 8:05

6,876

Анатолий Котов

У белорусов есть шанс все изменить.

Бывший сотрудник Министерства иностранных дел, администрации и Управления делами Лукашенко Анатолий Котов обратился к белорусским чиновникам и призвал их принять участие в предстоящей в Беларуси всеобщей забастовке. Видео обращения опубликовал на своем Youtube-канале Дмитрий Болкунец:

— Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий Котов, я работал на государственной службе. Это была администрация Лукашенко, Министерство иностранных дел Республики Беларусь и Управление делами. То есть я — государственный служащий с многолетним стажем. Я — один из вас.

Зачем мы шли на государственную службу? Ответ, в общем-то, простой и банальный: служить белорусскому народу. Но мы находимся сейчас в абсолютно другой реальности, которая находится даже за гранью старой КВНовской шутки: «Служить бы рад, прислуживаться тоже и пресмыкаться, если что».

Вас заставляют делать сейчас вещи, которые за гранью «пресмыкаться». Каждый день необходимо демонстрировать какую-то оголтелую лояльность, необходимо давать сотню бессмысленных поручений, отслеживать лайки своих сотрудников в соцсетях, проявление протестной символики или риторики, проявление какого-то инакомыслия. Вас заставляют стучать друг на друга. При этом вам еще и не доверяют, потому что прослушивают всех и каждого. Все это — абсолютная дичь, которая не должна твориться в современном белорусском государстве.

У вас есть шанс все это изменить. Для этого достаточно уйти в забастовку.

Итак, что такое забастовка? Для вас она может иметь два варианта. Первый: то, чем вы занимаетесь сейчас, итальянская забастовка — это саботирование выполнения поручений. Второй, наиболее предпочтительный: остаться дома — это ваше законное право, которое у вас отнять просто невозможно.

Но вы решите сразу же несколько задач. Во-первых, вы просто побудете со своей семьей, которую наконец-то перестанете подвергать опасностям после того, как вас заставляют участвовать в бесконечных «ябатингах» и прочих массовых акциях, где нарушается даже элементарный масочный режим. Про социальное дистанцирование я вообще не говорю, по-моему все забыли о том, что это вообще такое. Позаботьтесь о своих близких.

Вспомните о том, что самое главное — это самоуважение и чтобы вас уважал белорусский народ. А сейчас вы их просто раздражаете. Вы стали, вас делают одним из предметов их ненависти. Потому что именно в вас видят врагов, которые гораздо ближе. Это вашими руками выносятся приговоры. Это вашими руками выписываются штрафы. Это вашими руками из семей забирают детей. Это вашими руками фуфлится статистика по тому же самому коронавирусу, а потом вы сами страдаете от последствий принятия неправильных решений, зная, что на самом деле какую-то долю ответственности несете и вы за это. Вы больше не делаете свою работу.

Наша задача была — построение новой Беларуси: компетентной, умной и развивающейся. К большому сожалению, все это было иллюзией. Эта система не позволяет никому реализовать свои компетенции, если ты не замазан в коррупции, если ты не подавляешь протесты. Сейчас у вас нет возможности даже просто выполнять свои обязанности. Вас самостоятельно загоняют в итальянскую забастовку. То, что звучит сейчас на совещаниях о том, что придут проверять, как вы выполняете свои функциональные обязанности, говорит только об одном: все понимают, что вы уже находитесь в состоянии итальянской забастовки. Потому что такое количество бессмысленных, бездумных, беспорядочных поручений выполнять просто невозможно. Они противоречат одно другому, а самое главное — являются просто бессмысленной тратой ваших нервов, ваших усилий и вашего ума. При этом вас постоянно унижают. Ваших детей, точно так же, как и любого другого гражданина Беларуси сажают в тюрьмы, избивают и пытают.

Может быть, хватит унижаться? Давайте уйдем в забастовку и скажем этому беспределу: «Нет!»

Переходите на сторону народа. Уходите в забастовку. Скажите режиму: «Нет!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».