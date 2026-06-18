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В Кремле занервничали из-за превращения Крыма в остров

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  • 18.06.2026, 10:37
  • 1,884
В Кремле занервничали из-за превращения Крыма в остров
Сергей Лавров

Лавров отреагировал.

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров слова министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что Крым «вскоре станет островом».

В комментарии российским СМИ он сказал, что не понимает, как именно Украина планирует реализовать такой сценарий, и добавил, что скептически относится к озвученной украинским министром стратегии.

«Я не совсем понял, как он собирается это сделать», — заявил Лавров.

По его мнению, речь идет об использовании беспилотных летательных аппаратов. Однако он заверил, что Россия якобы работает над средствами противодействия такой тактике.

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