Дроны атаковали два моста через Северо-Крымский канал 18.06.2026, 7:56

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Было слышно около 20 взрывов.

В ночь на 18 июня временно оккупированный Крым вновь был под ударом дронов. На этот раз беспилотники атаковали еще два моста.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

По словам подписчиков паблика, дроны атаковали железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, который расположен недалеко от села Раздольное Ичкинского района. Ориентировочно, было слышно около 20 взрывов.

Кроме того, под удар попал так называемый «горбатый» автомобильный мост. Он расположен рядом с железнодорожным мостом.

На данный момент степень повреждений обоих объектов неизвестна. При этом на кадрах в соцсетях видео, как в районе железнодорожного моста были взрывы и виден пожар.

СМИ отмечают, что для российских оккупантов этот мост стратегически важен, поскольку через него враг перебрасывает тяжелую технику и топливо для российских войск на юге Украины.

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