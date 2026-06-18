Дроны атаковали два моста через Северо-Крымский канал
- 18.06.2026, 7:56
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Было слышно около 20 взрывов.
В ночь на 18 июня временно оккупированный Крым вновь был под ударом дронов. На этот раз беспилотники атаковали еще два моста.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
По словам подписчиков паблика, дроны атаковали железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, который расположен недалеко от села Раздольное Ичкинского района. Ориентировочно, было слышно около 20 взрывов.
Кроме того, под удар попал так называемый «горбатый» автомобильный мост. Он расположен рядом с железнодорожным мостом.
На данный момент степень повреждений обоих объектов неизвестна. При этом на кадрах в соцсетях видео, как в районе железнодорожного моста были взрывы и виден пожар.
СМИ отмечают, что для российских оккупантов этот мост стратегически важен, поскольку через него враг перебрасывает тяжелую технику и топливо для российских войск на юге Украины.