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Самолет «Сочи - Архангельск» подал сигнал бедствия над Черным морем и пропал с радаров

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  • 18.06.2026, 7:47
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Самолет «Сочи - Архангельск» подал сигнал бедствия над Черным морем и пропал с радаров

Стала известна причина ЧП.

В среду вечером, 17 июня, российский пассажирский самолет компании Smartavia подал сигнал бедствия, после чего пропал с радаров. Однако вскоре уже появился и совершил экстренную посадку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как пишут медиа, самолет Boeing 737-800 рейсом «Сочи - Архангельск» вылетел из Сочи, после чего будучи над Черным морем подал сигнал 7700. Этот код означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту.

После инцидента самолет пропал с радаров и не появлялся. Однако вскоре все же появился на некоторое время и как указывали СМИ, он, вероятно, вырабатывает топливо перед посадкой в аэропорту Сочи.

Фото: самолет благополучно приземлился (Getty Images)

Ближе к 23:30 стало известно, что он благополучно совершил экстренную посадку. Предварительно, причиной сигнала бедствия стал отказ одного из двигателей.

Позже росСМИ написали, что пострадавших при экстренной посадке нет.

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