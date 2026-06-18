Почему Лукашенко никак не отреагировал на трагедию с белорусским автобусом под Брянском?5
- 18.06.2026, 9:16
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Для диктатора важнее его отдых в среду.
Днем 17 июня белорусский автобус с детьми подвергся атаке дрона в Брянской области России в 45 км от границы с Украиной. Погибла женщина-сопровождающая, сообщалось о восьми пострадавших, среди которых двое детей в тяжелом состоянии.
Александр Лукашенко хранит молчание — пресс-служба сообщала только о том, что он «заслушал доклады» чиновников, пишет «Зеркало».
На трагедию в Брянском районе активно реагируют беларусские пропагандисты. Так, один из пропагандистов еще вчера в обед написал о том, что «для Лукашенко дети — святое, поверьте. Ждем реакцию».
Однако Лукашенко сохранял молчание и спустя несколько часов после трагедии — пресс-служба сообщала лишь о «докладах» ему двоих губернаторов.
Как следует из сообщений, с главой Минской области Лукашенко обсудил такие темы, как «темпы заготовки кормов и обстановка на полях, работа по обеспечению сохранности скота, строительство современных МТК и профилакториев для телят, объемы производства продукции». С руководителем Могилевщины обсуждались «тематика регионального развития, показатели работы в сельском хозяйстве, отдельные кадровые вопросы».
Ранее «Зеркало» писало о таких мероприятиях якобы с участием диктатора. Похоже, он использует чиновников, чтобы все думали, что он работает в среду. Однако уже давно заметно, что Лукашенко старается отдыхать в этот день недели.
Источники «Зеркала», работавшие в администрации Лукашенко, отмечали, что диктатор ранее уделял непосредственно работе около трех дней в неделю, а остальное время проводил, например, в загородной резиденции.
Так что долгое отсутствие реакции со стороны Лукашенко — это, видимо, результат его привычного выходного в среду.
Что известно о трагедии с ударом дрона по автобусу
Трагедия произошла около 11.00 у деревни Рудня недалеко от города Почеп в Брянской области — это в 45 км от границы с Украиной, с которой Россия воюет. Как заявляют российские официальные органы, дрон ударил по автобусу. В нем ехали 43 пассажира. Пострадали восемь человек, погибла женщина — жена тренера Речицкой ДЮСШ-2.
В украинском Генштабе отрицают свою причастность к удару по автобусу, подчеркивая, что «в указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области».