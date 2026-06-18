Под Ростовом в Гуково украинские БПЛА разбомбили крупную нефтебазу 18.06.2026, 9:59

Коллаж: ZN.UA

Видео пожара.

В ночь на четверг, 18 июня, украинские дроны атаковали стратегические объекты в Ростовской области России. Под удар могла попасть нефтебаза в Гуково, пишет Диалог.UA, проведя анализ соцсетей.

Воздушную тревогу в Ростовской области объявили вскоре после полуночи. Рано утром жители города Гуково сообщили о нескольких взрывах. Утверждается, что дроны атаковали местную нефтебазу.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь признал, что этот регион 18 июня подвергся воздушной атаке. По его словам, украинские дроны долетели до Гуково, в результате чего поврежден тепловоз и произошло два возгорания коммерческих объектов. Про какие конкретно коммерческие объекты идет речь, он не уточнил. Губернатор добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ночью 18 июня Силы обороны Украины нанесли воздушные удары по объектам нефтяной инфраструктуры не только в Ростовской области, но и в других регионах России. Самым эффективным ударом ВСУ в ночь на 18 июня стала атака по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. На его территории зафиксировали взрывы и начались пожары. Утром половину Москвы накрыло черным дымом, который образовался от горения нефти и нефтепродуктов.

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