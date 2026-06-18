Путин прислал Лукашенко «ответку» за извинения перед Зеленским? 6 Павел Дядин, UDF

18.06.2026, 8:31

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Что стоит за атакой БПЛА на автобус с белорусскими детьми.

Заявления представителей Российской Федерации о якобы поражении украинским беспилотником автобуса с детской футбольной командой в Брянской области не соответствуют действительности. Об этом в комментарии изданию «Зеркалу» сообщил пресс-секретарь Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев.

«Подчеркиваем, что в указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области. Расцениваем подобные сообщения как очередную информационную провокацию Кремля. Не имея возможности достичь заявленных целей на поле боя и неся значительные потери, Российская Федерация все чаще прибегает к информационным манипуляциям и фабрикации обвинений против Украины», - заявил представитель ВСУ.

Он подчеркнул, что в то же время «именно Россия систематически нарушает нормы международного гуманитарного права, нанося удары по украинским городам, жилым кварталам, больницам, школам и другим гражданским объектам».

«В результате последних ракетных ударов по территории Украины, в частности по Киеву, погибли десятки мирных жителей, среди которых есть дети», — напомнил Ковалев.

Между тем Вооруженные силы Украины наносят удары исключительно по законным военным целям и не ведут боевых действий против гражданского населения, отметил он.

К слову, этот инцидент произошел всего через несколько дней после опубликования интервью Александра Лукашенко телекомпании «Аль-Арабия». В нем белорусский автократ, извинился перед Владимиром Зеленским. Признал тупик на фронте и призвал стороны к переговорам.

Возможно, атака неизвестным беспилотником автобуса с белорусскими детьми стала ответом кремлевского руководства на это интервью Лукашенко, а также является еще одной попыткой втянуть Беларусь в войну с Украиной.

Павел Дядин, UDF

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