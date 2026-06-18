Петербургского друга Путина арестовали по делу о заказном убийстве 1 18.06.2026, 8:48

1,252

Решение принял Басманный суд Москвы.

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Илью Трабера — одного из ключевых криминальных авторитетов Петербурга, бизнесмена и давнего знакомого президента Владимира Путина, которого испанская прокуратура называла одним из лидеров Тамбовской ОПГ. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы, куда 75-летнего подозреваемого сегодня привезли из Петербурга после задержания оперативниками ФСБ.

Трабера обвиняют в заказном убийстве. По версии следствия, в 2020 году злоумышленники расправились с выборгским предпринимателем и муниципальным депутатом Александром Петровым, который считался правой рукой Трабера. Киллер застрелил Петрова из снайперской винтовки около коттеджа последнего в поселке Великое в Ленобласти, следует из материалов дела. По версии следователей, преступление могло быть связано с бизнесом убитого.

Петрову принадлежали доли в десятках юрлиц в сфере строительства, операций с недвижимостью, в гостиничном и портовом бизнесе. Также он был совладельцем Выборгского судостроительного завода и Выборгской топливной компании, отмечает «Коммерсант».

Путин знаком с Трабером больше 30 лет — с того момента, как будущий президент России работал в мэрии Петербурга. По данным «Новой газеты», в бытность вице-мэром Путин оказал бизнесу Трабера значительную поддержку. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтверждал знакомство Путина с арестованным авторитетом, но называл их отношения рабочими, а решения — рядовыми. Также Трабер был почетным гостем на праздновании дня рождения Путина как минимум в 2004 и 2016 годах.

В среду Басманный суд взял под стражу другого подозреваемого по этому делу — Алисултана Надирбегова. Также 17 июня силовики в Петербурге пришли с обысками к предпринимателю Геннадию Петрову, известному как один из лидеров Тамбовско-малышевской ОПГ и связанному с бизнесом Трабера.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com