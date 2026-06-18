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Мелони рассказала, когда предложит кандидата от ЕС на переговоры с Россией

  • 18.06.2026, 9:25
Мелони рассказала, когда предложит кандидата от ЕС на переговоры с Россией
Джорджия Мелони
Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

И кто им должен стать.

В ходе предстоящего саммита ЕС премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена выдвинуть кандидатуру специального представителя блока на переговорах по урегулированию войны России против Украины.

Об этом Мелони заявила во время пресс-конференции по итогам саммита G7, пишет Укринформ.

Премьер-министр Италии отметила, что европейским переговорщиком должен быть представитель «страны средних размеров», а не одной из крупнейших государств-членов Европейского Союза.

Она также сообщила, что в ходе саммита G7 лидерам стран удалось достичь взаимопонимания с президентом США Дональдом Трампом по вопросам, связанным с Украиной.

Впрочем, Джорджа Мелони подчеркнула, что такое взаимопонимание «не всегда можно воспринимать как свершившийся факт».

Свое официальное предложение относительно кандидатуры переговорщика она планирует представить во время саммита в Брюсселе.

11 июня Джорджа Мелони призвала Европейский Союз назначить совместного представителя для проведения мирных переговоров с Россией, чтобы избежать дипломатической слепоты и самоизоляции Европы.

Саммит ЕС в Брюсселе состоится 18−19 июня. Главным вопросом станет ситуация в Украине. На заседании ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл в Брюссель 17 июня.

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