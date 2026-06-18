Мелони рассказала, когда предложит кандидата от ЕС на переговоры с Россией
- 18.06.2026, 9:25
И кто им должен стать.
В ходе предстоящего саммита ЕС премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена выдвинуть кандидатуру специального представителя блока на переговорах по урегулированию войны России против Украины.
Об этом Мелони заявила во время пресс-конференции по итогам саммита G7, пишет Укринформ.
Премьер-министр Италии отметила, что европейским переговорщиком должен быть представитель «страны средних размеров», а не одной из крупнейших государств-членов Европейского Союза.
Она также сообщила, что в ходе саммита G7 лидерам стран удалось достичь взаимопонимания с президентом США Дональдом Трампом по вопросам, связанным с Украиной.
Впрочем, Джорджа Мелони подчеркнула, что такое взаимопонимание «не всегда можно воспринимать как свершившийся факт».
Свое официальное предложение относительно кандидатуры переговорщика она планирует представить во время саммита в Брюсселе.
11 июня Джорджа Мелони призвала Европейский Союз назначить совместного представителя для проведения мирных переговоров с Россией, чтобы избежать дипломатической слепоты и самоизоляции Европы.
Саммит ЕС в Брюсселе состоится 18−19 июня. Главным вопросом станет ситуация в Украине. На заседании ожидается выступление президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл в Брюссель 17 июня.