«Передаете дела и завтра увольняетесь» 1 18.06.2026, 9:33

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Белорусская айтишница отказалась увольняться и попала в неожиданную историю.

Истории о непродлении контракта не редкость. Но что делать, если работодатель предлагает расстаться еще до окончания действия договора, а сотрудник уходить не хочет? С такой ситуацией столкнулась Марина (имя изменено), которая утверждает, что после отказа увольняться она столкнулась с неприятными последствиями, пишет Onliner.

«На вас много нареканий»

Марина устроилась бизнес-аналитиком в IT-компанию без опыта работы в этой сфере: до этого она была разработчицей, а потом решила сменить направление.

Первые месяцы на новом месте были спокойными: женщина прошла трехмесячный испытательный срок и получила новый проект. Но потом заказчик отказался от сотрудничества с компанией, и Марина осталась без рабочих задач.

— Сначала я подумала: ну окей, месяц нет проекта, хорошо. Но потом это стало немного напрягать. Мне говорили отмечать в нашей внутренней системе простой — я отмечала. Потом дали учебную задачу на две недели, и на этом все, — рассказывает она.

По словам женщины, некоторое время она фактически находилась в режиме простоя (хотя на ее зарплату это никак не влияло), после чего ей все же нашли новый проект. А летом она ушла в отпуск на две недели, после которого получила приглашение на разговор — после него и начались проблемы.

— В первый же день после отпуска мне приходит письмо о том, что со мной хочет поговорить человек, занимающий руководящую должность. Мы созвонились, оказалось, что компания хочет приостановить сотрудничество со мной, потому что для меня нет проектов.

Марина утверждает, что такое объяснение ее удивило: на тот момент она продолжала работать на действующем проекте, и никто не сообщал о претензиях к ее работе.

— Они говорят: «На вас много нареканий». Я отвечаю: «Такого быть не может». Официально никаких бумаг я не видела, со мной никто ничего не обсуждал. Какие нарекания? Давайте разбираться.

Мне предложили уволиться по соглашению сторон: сегодня передаешь дела, завтра увольняешься. Я ответила, что не согласна и не могу уйти, у меня тяжелое финансовое положение.

Свое решение женщина объясняет так: после отпуска у нее не было финансовой подушки, а до окончания контракта оставалось всего несколько месяцев. Поэтому она предложила доработать до конца контракта и после этого разойтись. Но компанию это не устроило.

«Из здорового человека начала превращаться в больного»

После отказа, утверждает Марина, тон разговоров изменился, а давление на нее начало расти, появились намеки на увольнение по статье.

— Мне сказали: «А зачем вам здесь работать? У вас же не будет проекта». Потом добавили: «Мы не больше хотим с вами сотрудничать. Пожалуйста, уходите».

После разговора Марину отстранили от проекта, а дальше ей начали присылать письма с требованием объяснить отсутствие на рабочем месте.

Женщина объясняет это так: в контракте местом работы действительно был указан офис, но в переписке с руководителем были договоренности о гибридном графике работы: три дня дома, два в офисе.

— В ответ на второе требование я официально запросила у компании документальные подтверждения зафиксированных нарушений (это могли быть приказы, служебные записки и так далее). Компания это проигнорировала.

Марина стала работать из офиса, позже получила на корпоративную почту служебную записку, где критиковали выполнение ею рабочей задачи. Ее обвинили в халтуре и порче имиджа компании из-за орфографических ошибок в инструкции.

— Меня удивило, что замечания были оформлены в виде отдельной докладной на имя директора компании. Я уже не понимала, чего ожидать дальше. Из здорового человека стала превращаться в больного, спала по три-четыре часа в сутки, практически ничего не ела, мне было страшно.

По словам Марины, после отказа увольняться компания также изменила условия, которые раньше не вызывали вопросов. Еще при трудоустройстве ей согласовали график с 08:30 до 17:30 из-за вечерней автошколы. После конфликта ей вернули стандартный график, и даже ненадолго отлучиться к врачу стало проблемой.

— Я предложила оформить один день как неполное рабочее время с оплатой только фактически отработанных часов. Но мне ответили, что такой вариант рассматривать не будут.

Кстати, почему меня вывели на работу? Могу предположить, что знали: я, скорее всего, буду искать новое место. Мне так и сказали: если я думаю, что досижу до конца контракта и спокойно перейду в другую организацию, то такого не будет.

По словам Марины, в какой-то момент из-за проблем со здоровьем и стресса она всерьез задумалась о том, чтобы согласиться на предложение компании и уйти раньше срока.

— Многие друзья говорили: «Просто увольняйся и не трать нервы». Они считали, что эта история не стоит таких переживаний и что потом на восстановление здоровья может уйти гораздо больше сил и времени, чем на поиск новой работы.

Я уже была близка к тому, чтобы сдаться.

Казалось, что проще подписать документы и закончить эту историю. Но меня поддержали близкие. Они говорили, что я ничего не нарушала и имею право просто доработать свой контракт до конца.

Ближе к окончанию контракта, как рассказывает Марина, ее вернули в проект, а потом дали подписать документ для увольнения.

— Там было буквально два предложения: что трудовой договор прекращается в связи с окончанием срока и что я подтверждаю ознакомление. Нужно было вписать дату и подпись, и оставшийся месяц я уже работала спокойно.

— После такого опыта не хотелось не возвращаться в IT или это никак не повлияло на выбор?

— Нет, наоборот, я осталась в IT, просто уже не в 1С. У меня более широкий стек, чем только 1С-решения, и выбор направлений есть.

Почему компании так любят увольнение по соглашению сторон

Юрист Татьяна Ревинская поясняет, что наниматель действительно может предложить работнику уволиться по соглашению сторон, а если тот не захочет, то речь может идти об увольнении по инициативе нанимателя, которое регулируется статьей 42 Трудового кодекса.

— Главное, что должен понимать любой работник: перечень оснований для увольнения по инициативе работодателя в статье 42 ТК является закрытым. Руководитель не может расторгнуть контракт просто потому, что сотрудник «не вписался в молодую и дружную команду» или «стал слишком часто спорить на совещаниях».

Закон делит основания статьи 42 ТК на две группы:

1. Невиновные (экономические или объективные) причины. Сюда относятся ликвидация организации, сокращение штата (пункт 1), случаи, когда работник не может выполнять свои обязанности из-за состояния здоровья или недостаточной квалификации (пункт 3), отсутствие на работе больше четырех месяцев подряд по болезни (пункт 5).

2. Виновные действия работника (дисциплинарные проступки). В эту группу входят случаи, когда претензии связаны с самим сотрудником и его действиями: прогул, появление на работе в нетрезвом виде, систематическое неисполнение трудовых обязанностей, кража имущества работодателя, административный арест или недостаточная квалификация, из-за которой человек не может выполнять свою работу.

Каждое из этих оснований требует от нанимателя безупречного документального оформления, подчеркивает Татьяна Ревинская.

Чтобы уволить за систематическое неисполнение обязанностей, у работника уже должен быть действующий выговор. Чтобы уволить за прогул, нужно составить акты, затребовать письменные объяснения, соблюсти сроки и учесть мнение профсоюза (если он есть в организации). Ошибка в оформлении такого увольнения может дорого обойтись работодателю: сотрудника восстановят на работе, а компании придется выплатить ему средний заработок за весь период вынужденного прогула и, возможно, компенсацию морального вреда.

К слову, для нанимателя соглашение сторон — это идеальный, юридически способ избавиться от человека:

Не нужно выплачивать выходные пособия (в отличие от сокращения штата, где положено не менее трех среднемесячных заработков).

Не нужно соблюдать сроки предупреждения (при сокращении — за два месяца).

Главное: увольнение по статье 37 ТК по соглашению сторон крайне сложно оспорить в суде. Аннулировать такое соглашение можно только при взаимном согласии работника и нанимателя. Доказать, что заявление по соглашению сторон было написано под влиянием угроз, давления и так далее работнику удается в единичных случаях.

— Если у недобросовестный наниматель не имеет законных оснований для применения статьи 42 ТК, он может «принуждать» к увольнению, используя различные сценария давления — от «найдем, за что уволить по статье» до лишения премий, перевода на заведомо невыполнимые задания с фиксацией «неуспеваемости».

Что делать работнику

Выполнять обязанности безупречно, лишив нанимателя возможности предъявить претензии, докладывать о невозможности выполнить задачу, если наниматель не предоставил необходимую информацию или инструменты (в письменном виде).

Фиксировать факты: сохранять скриншоты переписок в мессенджерах, где поступают угрозы или требования уйти. В будущем это может стать весомым аргументом при оспаривании решения нанимателя.

Попробовать договориться с нанимателем: перевести конфликт из плоскости давления в плоскость коммерческих переговоров.

Конечно, не поддаваться панике и не подписывать документы в состоянии стресса. Лучше проконсультироваться с юристом, как действовать законно в такой ситуации.

Если ситуация разрешить не в пользу работника — оспорить действия нанимателя в судебном порядке.

Что говорит закон о дистанционной работе

Статья 307-1 ТК дает четкое определение дистанционной работы: это выполнение обязанностей вне локации нанимателя с использованием информационно-коммуникационных технологий. Дистанционная работа может быть постоянной, временной (не более шести месяцев в течение календарного года) или комбинированной — когда сотрудник часть времени работает удаленно, а часть проводит на рабочем месте у нанимателя.

— Важный нюанс: чтобы такой график был законным, он должен быть письменно закреплен в трудовом договоре или допсоглашении к нему. Устные обещания начальника «поработать из дома» юридической силы не имеют и могут быть расценены как прогул, — обращает внимание юрист.

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