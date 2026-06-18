«Слова Лукашенко — старая игра КГБ» 18.06.2026, 10:20

Режим просто не может себя защитить.

В интервью телеканалу «Аль-Арабия» Лукашенко попытался представить себя сторонником мира и заявил, что не хочет втягивания Беларуси в войну против Украины.

Почему Лукашенко именно сейчас решил выступить с такими заявлениями и снова примерить на себя роль «миротворца»? Этот вопрос сайт Charter97.org задал депутату Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Олегу Дунде:

— Прежде всего Лукашенко подтвердил, что Беларусь де-факто является страной, которая не может себя защитить и не имеет армии. Это подтверждение моих слов о том, что в случае проведения украинско операции власть Лукашенко посыплется вмиг. Сразу, моментально. Там не будет даже трех дней. Фактически никаких боев не будет. Украина способна спокойно зайти в Минск практически без единого выстрела. Потому что никто со стороны Лукашенко против Украины воевать вообще не сможет.

Почему Лукашенко это сказал? Все достаточно просто. Чем дальше, тем больше появляется информации, в том числе публичной, о том, что Москва пытается использовать Беларусь как площадку для операции в Балтийском регионе. Соответственно, постепенно меняется отношение к Беларуси со стороны стран Западной Европы.

Но одновременно Россия использует Беларусь как площадку для инфильтрации россиян с визами, с белорусскими паспортами в Европейский союз. Они не хотят потерять эту возможность. Но для этого им нужно представлять Беларусь как независимое государство, которое пытается иметь добрососедские отношения со странами Европейского союза.

Именно этим продиктованы последние заявления Лукашенко. Я бы сказал, это простая, очень простая старая игра КГБ. Ничего нового или экстраординарного в этом вообще нет. Она очень легко читается, она очень простая.

Что касается заявлений Лукашенко относительно Владимира Зеленского, то это более интересная история. Это заявление свидетельствует о том, что даже Лукашенко начал понимать: Зеленский является достаточно влиятельным в Европейском союзе и в странах Европы. Без его согласия или одобрения ни один вопрос с Европейским союзом не может быть просто решен. То есть это подтверждение статуса Украины в Европе. Поэтому они пытаются сыграть в эту игру и вынуждены льстить Зеленскому, чтобы он не блокировал эти попытки Лукашенко.

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