Десятки дронов Украины вошли в небо Москвы: видео самой сильной атаки за все время 18.06.2026, 9:04

Аналитики утверждают, что это самая массированная воздушная атака на стратегические объекты столицы РФ.

В ночь на четверг, 18 июня, украинские дроны атаковали стратегические объекты в Московской области России. Под удар, предположительно, попал Московский нефтеперерабатывающий завод, пишет Dialog.UA, проанализировав сообщения в социальных сетях.

Воздушную тревогу в Московской области объявили вскоре после полуночи.

Жители Москвы сообщили, что под атаку БПЛА вновь попал местный нефтеперерабатывающий завод. Многочисленные фотографии и видеозаписи, опубликованные в Сети, подтверждают эту информацию. На территории предприятия зафиксированы взрывы и пожары.

OSINT-аналитики утверждают, что это самая массированная воздушная атака на стратегические объекты Москвы за все время полномасштабной войны России против Украины.

Московский нефтеперерабатывающий завод расположен всего примерно в 15 километрах от Кремля. Он обеспечивает примерно 35% потребностей российской столицы в топливе, поставляет 40% бензина и 50% дизельного топлива для московского региона.

ВСУ ранее уже атаковали Московский НПЗ. Например, в ночь на 16 июня 2026 года. Тогда украинские дроны повредили установку первичной переработку нефти АВТ-6, после чего завод приостановил работу.

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