Пассажиры попавшего под удар беспилотника автобуса вернулись в Речицу 12 18.06.2026, 8:19

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Один из них описал момент атаки БПЛА.

Дети и взрослые из попавшего под удар беспилотника автобуса в Брянской области вернулись домой в Речицу, пишет БелТА.

У речичанки Натальи Мурашко в автобусе, который попал под удар, ехали двое детей — сын Иван и дочь Александра. «Испытала шок, когда услышала о случившемся. И первый вопрос был, живы ли дети. Слава Богу, дети живы», — поделилась эмоциями женщина в момент ожидания прибытия автобусов в Речицу.

Она рассказала, что сначала из ее детей сын вышел на связь, сказал, что все у них хорошо.

«А когда дочка позвонила, сказала, пересекли границу, эмоции захлестнули: слава Богу, что дома. Господи, не надо Геленджик, мы и на Днепре отдохнем, в Беларуси с детьми», — добавила женщина.

фото: news.zerkalo.io

В Геленджик направлялся и сын Оксаны Бондаренко Владислав. Он ехал не в пострадавшем от атаки автобусе.

«Я на работе была, когда мне позвонили и спросили, где мой сын. Я говорю: уехал. А мне отвечают: ты что, не знаешь, что случилось? И я просто присела. Когда сказали, что неизвестно, какой автобус пострадал, это было просто (не передать словами. — Прим. ред.). Это был страшный для меня день», — отписала свои чувства женщина.

«А когда услышала голос сына из Брянска, это было главное — просто услышать. Если бы с ним что-то случилось, я бы всю жизнь себя винила», — не скрывала эмоций мать.

Момент после атаки БПЛА описал пассажир пострадавшего автобуса — мальчик Даниил.

«Я увидел, что около трех частей стекла не было. Их выбило. И потом начали выводить мальчиков, которые пострадали. У одного мальчика было полностью лицо в крови. Одного повез гражданский мужчина в ближайшую больницу, потому что он потерял сознание на несколько секунд. Я сильно испугался», — рассказал Даниил.

фото: news.zerkalo.io

Что известно о трагедии с ударом дрона по автобусу

Трагедия произошла около 11.00 у деревни Рудня недалеко от города Почеп в Брянской области — это в 45 км от границы с Украиной, с которой Россия воюет. Как заявляют российские официальные органы, дрон ударил по автобусу. В нем ехали 43 пассажира. Пострадали восемь человек, погибла женщина — жена тренера Речицкой ДЮСШ-2 Виктория Горошко. Как сообщается, без матери остались двое детей.

фото: news.zerkalo.io

По словам замглавы Гомельского облисполкома Дмитрия Алейникова, частными перевозчиками был выбран небезопасный маршрут, практически в прифронтовой зоне.

Беларусские медики и следователи направили коллег на Брянщину. СК РФ и Беларуси возбудили уголовные дела (в России — о теракте). В МИД Беларуси среди прочего заявили о «безусловном исключении выезда беларусов в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов».

В украинском Генштабе отрицают свою причастность к удару по автобусу, подчеркивая, что «в указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области».

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