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Трамп похвалил Украину за успехи в войне с РФ

  • 18.06.2026, 8:06
  • 1,520
Трамп похвалил Украину за успехи в войне с РФ
Дональд Трамп

Президент США не обошел стороной и тему американского оружия.

Украинцы «хорошо справляются» на фронте, несмотря на то, что Россия является большой страной с гораздо большей армией.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Clash Report.

Американский лидер подчеркнул, что дела у украинцев «идут неплохо».

«Россия - большая страна, с огромными, как вы знаете, гораздо большими вооруженными силами, но у них (у украинцев, - ред.) дела идут неплохо. Они держатся», - заявил Трамп.

Он добавил, что Украина имеет отличное вооружение, в том числе благодаря США, и она «справляется довольно хорошо».

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