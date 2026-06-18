Трамп похвалил Украину за успехи в войне с РФ
- 18.06.2026, 8:06
- 1,520
Президент США не обошел стороной и тему американского оружия.
Украинцы «хорошо справляются» на фронте, несмотря на то, что Россия является большой страной с гораздо большей армией.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Clash Report.
Американский лидер подчеркнул, что дела у украинцев «идут неплохо».
«Россия - большая страна, с огромными, как вы знаете, гораздо большими вооруженными силами, но у них (у украинцев, - ред.) дела идут неплохо. Они держатся», - заявил Трамп.
Он добавил, что Украина имеет отличное вооружение, в том числе благодаря США, и она «справляется довольно хорошо».