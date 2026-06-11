СМИ: ВСУ ликвидировали «замглавы МВД ДНР» генерала Шептуру 4 11.06.2026, 8:43

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Александр Шептура

Генеральское звание ему присвоил лично Путин.

ВСУ, возможно, ликвидировали так называемого «замглавы МВД» группировки «ДНР» Александра Шептуру, который также является одним из авторов Z-канала «От Мариуполя до Карпат», где публикуются видео ударов российских оккупантов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Например, на днях там было опубликовано видео, на котором российский беспилотник сбрасывает боеприпасы на пешехода в Херсоне.

Упомянутый Z-канал связан с подразделением «Эскадрон» 18-й общевойсковой армии, и 10 июня там появилось сообщение о смерти одного из администраторов.

О ком именно идет речь, в сообщении не уточняется, однако в комментариях есть предположения, что ликвидирован Шептура, пишет ASTRA.

Шептура является уроженцем Донецка. До 2014 года он работал в правоохранительных органов Украины, а затем перешел на сторону российских оккупантов. Его имя фигурирует в материалах Донецкой прокуратуры о похищениях и пытках людей в оккупированном Донецке.

Участник полномасштабного российского вторжения в Украину. В 2023 году российский диктатор Владимир Путин присвоил ему звание «генерал-майора полиции».

По данным проекта ASTRA, последним местом регистрации Шептуры был Ростов.

О возможной ликвидации Шептуры пишет и украинский блогер Сергей Стерненко.

«Силы обороны Украины ликвидировали одного из российских операторов БПЛА, занимавшегося преступлениями против человечности, охотясь на гражданских в Херсоне. Одним из авторов канала, где публикуются видео атак на гражданских, является коллаборант Александр Шептура», – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ пока не подтверждали информацию о ликвидации упомянутого коллаборанта.

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