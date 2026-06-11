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СМИ: ВСУ ликвидировали «замглавы МВД ДНР» генерала Шептуру

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  • 11.06.2026, 8:43
  • 4,682
СМИ: ВСУ ликвидировали «замглавы МВД ДНР» генерала Шептуру
Александр Шептура

Генеральское звание ему присвоил лично Путин.

ВСУ, возможно, ликвидировали так называемого «замглавы МВД» группировки «ДНР» Александра Шептуру, который также является одним из авторов Z-канала «От Мариуполя до Карпат», где публикуются видео ударов российских оккупантов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Например, на днях там было опубликовано видео, на котором российский беспилотник сбрасывает боеприпасы на пешехода в Херсоне.

Упомянутый Z-канал связан с подразделением «Эскадрон» 18-й общевойсковой армии, и 10 июня там появилось сообщение о смерти одного из администраторов.

О ком именно идет речь, в сообщении не уточняется, однако в комментариях есть предположения, что ликвидирован Шептура, пишет ASTRA.

Шептура является уроженцем Донецка. До 2014 года он работал в правоохранительных органов Украины, а затем перешел на сторону российских оккупантов. Его имя фигурирует в материалах Донецкой прокуратуры о похищениях и пытках людей в оккупированном Донецке.

Участник полномасштабного российского вторжения в Украину. В 2023 году российский диктатор Владимир Путин присвоил ему звание «генерал-майора полиции».

По данным проекта ASTRA, последним местом регистрации Шептуры был Ростов.

О возможной ликвидации Шептуры пишет и украинский блогер Сергей Стерненко.

«Силы обороны Украины ликвидировали одного из российских операторов БПЛА, занимавшегося преступлениями против человечности, охотясь на гражданских в Херсоне. Одним из авторов канала, где публикуются видео атак на гражданских, является коллаборант Александр Шептура», – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ пока не подтверждали информацию о ликвидации упомянутого коллаборанта.

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