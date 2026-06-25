Белорусские банки один за другим вводят одинаковое валютное новшество 1 25.06.2026, 11:06

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На этот раз — «Беларусбанк».

«Беларусбанк» с 24 июня ввел комиссию за зачисление наличных российских рублей через кассу на расчетный счет. Это касается нерезидентов Беларуси. Ранее такое решение приняли некоторые другие финучреждения, пишет banki24.by Банки Беларуси будут брать наличку в RUB за плату.

Этот сбор составит 5% от суммы. «Вознаграждение взимается в беларусских рублях по курсу, установленному Нацбанком на день совершения операции», — сообщает «Беларусбанк».

Этот сбор начали брать с 24 июня по новым счетам, а по уже открытым станут взимать комиссию с 1 августа этого года.

Напомним, ранее такую комиссию ввели «Альфа-Банк», «Технобанк», «МТБанк», «БНБ-Банк», «Цептер Банк». Сбор составляет от 2 до 5% в зависимости от финучреждения.

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