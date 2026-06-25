закрыть
25 июня 2026, четверг, 11:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские банки один за другим вводят одинаковое валютное новшество

1
  • 25.06.2026, 11:06
  • 2,476
Белорусские банки один за другим вводят одинаковое валютное новшество

На этот раз — «Беларусбанк».

«Беларусбанк» с 24 июня ввел комиссию за зачисление наличных российских рублей через кассу на расчетный счет. Это касается нерезидентов Беларуси. Ранее такое решение приняли некоторые другие финучреждения, пишет banki24.by Банки Беларуси будут брать наличку в RUB за плату.

Этот сбор составит 5% от суммы. «Вознаграждение взимается в беларусских рублях по курсу, установленному Нацбанком на день совершения операции», — сообщает «Беларусбанк».

Этот сбор начали брать с 24 июня по новым счетам, а по уже открытым станут взимать комиссию с 1 августа этого года.

Напомним, ранее такую комиссию ввели «Альфа-Банк», «Технобанк», «МТБанк», «БНБ-Банк», «Цептер Банк». Сбор составляет от 2 до 5% в зависимости от финучреждения.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко