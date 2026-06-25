В четырех регионах РФ и Крыму ограничили работу общественного транспорта 3 25.06.2026, 11:10

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Из-за перебоев с топливом.

В России на фоне вызванного ударами ВСУ дефицита топлива, охватившего уже две трети российских регионов, начались сбои в работе общественного транспорта. Они коснулись как минимум четырех субъектов РФ и аннексированного Крыма, обратило внимание «Агентство».

С 25 июня в Борзинском округе Забайкалья в связи с «ограниченным количеством дизельного топлива» был сокращен график работы городских маршрутов. В краевом центре также возникают проблемы с заправкой автобусов, пишет «Чита.ру». Накануне был отменен первый рейс по маршруту № 40, так как водитель не смог вовремя залить топливо из-за сбоя в работе АЗС. Также в связи с нехваткой бензина урезали число регулярных рейсов между Читой, пгт Карымское и Дарасун. В минтрансе региона заявили, что пока «речи о массовой отмене автобусного сообщения в Забайкалье не идет».

Вечером 23 июня администрация Ульяновского района Калужской области объявляла об отмене всех пригородных маршрутов. Когда сообщение будет восстановлено, не уточнялось. Ограничения чиновники связали с «нехваткой дизельного топлива». Вместе с тем «Калужские новости» сообщают о росте цен на билеты по маршруту «Ульяново — Калуга». Губернатор Владислав Шапша заявлял, что в регионе «запасов достаточно». Также из-за введения лимитов отпуска горючего на заправках ограничена работа ряда маршрутов общественного транспорта в Каменском районе Ростовской области, сообщил перевозчик «Глубокинское ПАТП». Жителям рекомендовано «планировать поездки с учетом временных ограничений».

Глава «Тульской ТК» Алексей Крыгин заявил, что из-за дефицита топлива в Алексинском районе Тульской области возник риск того, что «в ближайшие дни» как минимум 18 автобусов не выйдут на маршруты. По его словам, в районах, где нет заправок крупных нефтекомпаний и работают только частные АЗС, «вопрос стоит более остро». В частности, он сообщил о необходимости подвоза топлива в поселок Куркино и город Алексин. Позже, по сообщениям местных СМИ, к ситуации подключился региональный Минтранс, который якобы «стабилизировал снабжение топливом».

До этого проблемы с общественным транспортом возникли в Крыму, где бензин полностью исчез из свободной продажи. Назначенный Москвой «глава» региона Сергей Аксенов еще 5 июня сообщал о невыходе на маршруты в связи с нехваткой горючего 400 единиц общественного транспорта. В ночь на 22 июня из-за перебоев с топливом не смог выехать автобус, который должен был отвезти покидающих полуостров туристов — их должны были доставить к железнодорожной станции в Керчи.

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