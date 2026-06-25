Украинские дроны уничтожили машину для запуска «Шахедов» 1 25.06.2026, 11:59

Видео точного удара.

Украинские военные ударным беспилотником уничтожили российский легковой автомобиль, который использовался для запуска «Шахедов».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего похода.

«Сегодняшняя редкая цель – машина, используемая в качестве пусковой установки для дронов типа «Шахед». Впервые. Помогаем беречь мирные украинские города от этого поветрия», - говорится в сообщении подразделения.

Судя по опубликованному видео, для запуска ударных дронов используется модернизированный пикап со специальной платформой.

Пуск «Шахедов» из автомобилей - один из нескольких вариантов запуска, которые используют россияне. Чтобы запустить беспилотник, пикап с закрепленным дроном разгоняется на прямом участке дороги, а дальше «Шахед» сходит с направляющей пусковой установки с заранее включенным двигателем.

Ранее сообщалось, что в Украине создали уникальную ракету DART , которую запускают непосредственно из стратосферных аэростатов. Главной особенностью разработки стала ее полная стойкость к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.

Ракету поднимают в небо на специальных шарах, а пуски проходят на большой высоте: в диапазоне от 12 до 18 километров. Специальные сервоприводы отвечают за точность активации. Они содержат стабильную траекторию полета. Система работает надежно при любых условиях сброса.

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