Варшава успешно готовится к экстремальной жаре 25.06.2026, 13:06

Городские власти начали специальную кампанию и создали сеть из 150 мест прохлады.

Ближайшие дни могут оказаться исключительно жаркими в Варшаве. Заботясь о безопасности жителей, польская столица предпринимает меры, которые помогут смягчить последствия высоких температур воздуха. Важными элементами являются информационная кампания «Внимание, жара!», сеть из 150 мест прохлады, а также водяные распылители, которые уже стали неотъемлемой частью летнего облика города.

Об этом сайту Charter97.org сообщила мэрия Варшавы.

Экстремальные температуры негативно влияют на комфорт жизни, но также могут представлять угрозу для здоровья, особенно для пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин и маленьких детей. Высокая температура воздуха повышает риск обезвоживания, теплового удара и проблем с сердечно-сосудистой системой, поэтому в жаркие дни особенно важно заботиться о себе и соблюдать меры предосторожности.

Автоцистерны с варшавской водопроводной водой

Варшава и предприятие «Водоканал Варшавы» размещают автоцистерны с питьевой водопроводной водой.

С 25 июня они будут установлены:

на Замковой площади;

на улице Краковское Предместье возле памятника Копернику;

на пересечении улиц Новый Свят и Смольна (у сквера Станислава Вислоцкого);

на площади Дефилад (в районе пересечения Иерусалимских аллей и улицы Маршалковской);

на площади Конституции (со стороны улицы Варыньского).

С 26 июня автоцистерны появятся также:

на улице Багатела возле входа в парк Королевские Лазенки;

на улице Флорианской возле базилики Святого Флориана.

Автоцистерны будут доступны с 10:00 до 18:00.

Водяные распылители

В распоряжение жителей Варшавы предоставлены восемь водяных распылителей — это устройства в форме арки, которые после нажатия специальной кнопки создают освежающий водяной туман.

Они расположены:

на углу улиц Смольна и Новый Свят (у пальмы);

на площади Трёх Крестов (у памятника Витосу);

на улице Краковское Предместье (у памятника Копернику);

на сквере Герберта Кларка Гувера (у памятника Мицкевичу);

на Замковой площади;

на улице Флорианской (у базилики);

на набережной Плита Десанту;

на площади Конституции (со стороны улицы Варыньского).

Постепенно такие устройства появятся и в других районах Варшавы.

Питьевые фонтанчики в Варшаве

Жители также могут пользоваться городскими питьевыми фонтанчиками. В конечном итоге их будет 25, а новые точки открываются по мере завершения проверки качества воды.

Фонтанчики будут расположены, в частности:

на Урсынуве;

на Таргувке;

на Жолибоже;

в Праге-Пулноц;

в Средместье;

на Вислинских бульварах.

Некоторые из них устанавливаются в рамках проектов гражданского бюджета.

Полный список мест размещения доступен на сайте города.

Кампания «Внимание, жара!»

Столичная мэрия вновь проводит кампанию «Внимание, жара!».

Её цель — информирование жителей и предоставление практических рекомендаций по защите здоровья в период высоких температур. Информационные материалы размещены в автобусах и трамваях, социальных сетях и на городском портале.

Каждый район получил комплект материалов:

листовки;

плакаты;

видеоролики;

обозначения для специальных «мест прохлады».

С помощью QR-кодов жители могут быстрее найти безопасные прохладные помещения рядом с домом.

Материалы кампании содержат также советы по защите от жары. В них рассказывается о последствиях длительного пребывания при высокой температуре воздуха, таких как обезвоживание, ослабление организма и проблемы с дыханием.

Специалисты рекомендуют:

избегать пребывания на солнце в часы максимальной жары;

регулярно пить воду;

носить лёгкую и свободную одежду;

по возможности находиться в помещениях с кондиционированием.

Будьте внимательны во время жары

Муниципальная стража Варшавы призывает жителей быть бдительными и реагировать на ситуации, которые могут угрожать жизни, особенно если дети или животные оставлены в раскалённых автомобилях.

В таких случаях следует немедленно звонить по номеру 986.

Если угроза жизни является непосредственной, не следует колебаться с вмешательством, даже если для спасения потребуется разбить стекло автомобиля.

Стража также напоминает о необходимости уделять особое внимание:

пожилым людям;

детям;

людям с инвалидностью;

людям, находящимся в состоянии бездомности.

В случае сомнений рекомендуется обращаться по телефонам 986 или 112.

Быстрая реакция может спасти чьё-то здоровье или жизнь.

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