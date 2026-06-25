Пять минут активности каждый час спасут здоровье и сохранят карьеру 25.06.2026, 13:21

Ученые назвали оптимальный график перерывов в рабочее время.

Пять минут движения каждый час могут защитить от последствий сидячей работы. Такие паузу улучшат самочувствие и не навредят рабочему процессу, считают учёные, пишет «Нож».

В рамках анализа организаторы привлекли почти 20 тысяч участников. Они в течение двух недель делали пятиминутные перерывы раз в 30, 60 или 120 минут. Каждый вечер добровольцы заполняли опросники. Исследователи также замерили их показатели за неделю до, когда участники вели привычный образ жизни.

Результаты говорят, что все три варианта перерывов получили высокие оценки по критериям выполнимости. График пауз раз в два часа показал лучший потенциал внедрения, но оказался наименее эффективным для психического состояния. В то время как паузы каждые полчаса давали ощутимый результат, однако не всегда были простыми в реализации. Оптимальным вариантом участники назвали перерывы раз в час.

Исследователи подчеркивают, что паузы в работе не сказались на продуктивности. Напротив, каждый из режимов дал небольшой прирост вовлеченности в задачи (4-7%) и общей производительности (1-3%).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com