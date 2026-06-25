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Десять белорусских продуктов, которые вас удивят

  • 25.06.2026, 13:52
Десять белорусских продуктов, которые вас удивят

Иногда сочетания получаются очень необычными.

Белорусские производители довольно часто выпускают новинки и экспериментируют с различными вкусами. Иногда сочетания получаются очень необычными и больше похожими на еду, сгенерированную ChatGPT. Onliner собрал 10 продуктов, которые можно на самом деле встретить на полках магазинов.

Сыр с кофе

Нет, это не попытка позавтракать в спешке, а вполне реальный продукт, который выпускают в Кореличах под маркой «Новогрудские дары». Круглая головка сыра не очень большая — от 600 граммов до килограмма, снаружи посыпана молотым кофе. Кофейный запах, к слову, пробивается через индивидуальную упаковку ломтиков на прилавке. Жирность вполне стандартная для сыра — 50%.

Самегрело, к слову, не сорт сыра, а регион Грузии. Его еще называют Мегрелией, оттуда происходит сыр сулугуни. Как рассказали на предприятии, половинки отличаются по цвету, так как в одну из них добавлен пищевой краситель — все ради эстетики, по вкусу они одинаковые.

Цена — около 34 рублей за килограмм.

Для «Новогрудских даров» это не единственный креативный сыр в портфеле. Такие красные и зеленые бруски с песто — это также «земляки» кофейного сыра. Еще на сайте производителя есть «Селегин» в крапинку в двух вариантах: с маслинами или оливками. Правда, в нескольких минских магазинах журналисты их не нашли.

Колбаса с углем

Вариант для тех, кто хочет привлечь повышенное внимание гостей к мясной тарелке. Ломтики выглядят мраморными, еще больше пикантности виду колбасы добавляет тот факт, что темные линии узора — это уголь. Называется колбаса Rotolo Di Lusso, выпускают ее в Молодечно, на предприятии «Велес-Мит». Завод, к слову, известен еще и тем, что здесь делают котлеты для гамбургеров Mak.by.

Мраморная колбаса сделана из свинины, она варено-копченая, в составе действительно есть уголь: скрывается под обозначением Е153 — так на языке добавок называют натуральный пищевой краситель черного цвета, который делают из древесины.

Стоимость — около 28 рублей за килограмм.

Розовый майонез

Этот продукт ярко выделяется на полке с заправками: позволил себе быть розовым и сразу мимикрировал по цвету под милые белорусскому сердцу селедки под шубой, холодник и борщ со сметаной.

Майонез в стиле «Барби» придумали на Минском маргариновом заводе, в продажу он поступил в конце января этого года. В упаковке 300 граммов продукта жирностью 50%. Производитель заявляет, что обошелся без искусственных ароматизаторов и красителей, а розовый цвет майонезу придал с помощью свекольного сока.

Стоит банка такого майонеза около 3,4—4,5 рубля.

Сырные шарики

Сухой сыр, который по структуре напоминает пористый шоколад, выпускают в Поставах. Это линейка снеков в виде шариков, все вкусы — несладкие: «Креветка на гриле», «Тай-чили», «С копченой паприкой», «С луком», «С ароматом копчения». Есть еще «Классический» и «С чесноком». Производитель заявляет, что делает шарики без дополнительных жиров методом высушивания сыра. В каждом пакете — 75 граммов продукта жирностью 43%.

Цена — около 5 рублей.

Чипсы из сыра

Еще один креатив от «Новогрудских даров» — чипсы из сыра. В упаковке 50 граммов продукта, который требует хранения в холодильнике. В магазинах эти чипсы прячутся в отделе с сырами, в продаже в Минске чаще встречается классический вкус, хотя на сайте производителя заявлен еще один: с белыми грибами. В пересчете на килограмм ценник кусается: почти 160 рублей.

Стоимость — примерно 8 рублей за пачку.

Мороженое-драник

Сочетание жареной картошки и ванильного мороженого непривычное, но у него есть свои фанаты. На Минском хладокомбинате №2 весной выпустили свою версию такого лакомства. С виду обычный пломбир в вафельном рожке, но сам рожок вдохновлен драником. Его пекут из муки, лукового порошка, сухого картофельного пюре и макаронных круп.

На прилавках такое мороженое в «дранике» замечено с марта, в упаковке 75 граммов продукта.

Цена — 2—2,5 рубля.

Драники в порошке

Белорусский производитель чипсов «Машпищепрод» сделал ход конём и занял нишу драников из порошка.

В линейке есть четыре вкуса: классический, с укропом, с перцем, с морковью и чесноком. Один пакет сухой смеси рассчитан на две порции по 100 граммов, а приготовить драники можно за 15 минут, утверждает производитель.

Упаковка стоит около 4 рублей.

Халва со вкусом шкварок и лука

Поэкспериментировать с классическим вкусом халвы взялся бобруйский «Красный пищевик». У производителя хватает довольно необычных вариантов — например, с солью, перцем или мятой.

Но вкус шкварок и карамелизованного лука выделяется в этом ряду. Эффект завтрака в деревне создают ароматизаторы «Карамелизованный сладкий лук» и «Шкварки», в которых есть лук и чеснок в порошке. В одном пакете — 60 граммов продукта.

Цена — около 1,5 рубля за пачку.

Мятная сгущенка

Это лимитированная серия Глубокского молочноконсервного завода. За мятный вкус отвечает ароматизатор, за аутентичный цвет — краситель хлорофилл в составе. В банке 380 граммов продукта.

Цена вопроса — около 4,5 рубля.

Сахар на палочке

Переосмыслил подход к чаепитию Городейский сахарный комбинат: в его ассортименте есть сахар, который довольно необычно выглядит и способен удивить гостей.

Он леденцовый, в виде кристаллов на деревянной палочке, в упаковке почти 50 граммов продукта. Производитель говорит, что такой сахар подойдет для любых видов напитков — от чая и кофе до коктейлей и глинтвейнов.

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