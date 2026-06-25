Украинские пограничники ответили лукашенковскому МИД 2 25.06.2026, 14:09

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Украина не будет выпускать людей в чужие леса.

Госпограничная служба Украины пока не получала никаких сообщений от Республики Беларусь относительно пропуска украинцев через границу для сбора ягод и грибов в лесах Беларуси, а если и получит, то не согласится на это, поскольку находиться в приграничной зоне опасно.

Об этом спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде»:

«Мы не поддерживаем связь с белорусскими пограничниками. ГПСУ ничего от них не получала. И по другим каналам тоже не получала. Более того, Украина не согласится на это, потому что это опасная линия, и пропуск в страну, поддерживающую страну-террористку, невозможен».

Демченко отметил, что действительно практика пропуска украинцев через границу для сбора дикорастущих ягод и грибов существовала много лет, но это было до полномасштабного вторжения России, чьи войска входили в Украину, в том числе и с территории Беларуси.

С 2022 года ни стационарные пункты пропуска с РБ, ни упрощенные не действуют.

Демченко подчеркнул, что пограничники в настоящее время не фиксируют попыток нарушения границы с целью сбора дикорастущих ягод и грибов. А саму границу Украины и Беларуси продолжают укреплять.

«В общем граница с Беларусью продолжает укрепляться: по линии границы построены фортификационные сооружения, а на наиболее опасных направлениях расширяют минно-взрывные заграждения. И в целом для въезда, пребывания, проживания или ведения работ в приграничной зоне необходимо иметь разрешение», – напомнил представитель ГПСУ.

На вопрос, что бы он посоветовал тем людям, которых, несмотря на запрет, будет манить ягода из Беларуси, Демченко ответил: «Людям еще нужно понимать, что они могут подвергаться давлению или влиянию на территории РБ. Поэтому я не просто не советую, я предостерегаю не пытаться попасть в Беларусь».

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