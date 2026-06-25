Бензиновое голодание 2 Дмитрий Чернышев

25.06.2026, 15:12

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Самый известный способ – создание в шланге отрицательного давления.

Про несколько последствий топливного кризиса в России:

1. Выведение Украиной из строя российских НПЗ будет не повышать, а снижать цену на нефть на мировом рынке. Перерабатывать добытую нефть физически не на чем и ее будут массово гнать на экспорт. За любые деньги и с любым дисконтом – лишь бы взяли. Потому, что все хранилища с нефтью уже забиты под завязку. Дальше – только прекращать добычу нефти или сливать ее в канавы. Теперь представьте что произойдет, если Украина выведет из строя экспортные терминалы. Нефть есть, но девать ее некуда, а перерабатывать не на чем.

2. Качество российского топлива будет резко падать, так как доводить плохой бензин до ума будут с помощью различных присадок. В результате двигатели начнут выходить из строя гораздо быстрее.

3. Очень быстро возникнет черный рынок бензина. Так как в первую очередь бензин будет идти российским военным, они же и наладят его массовую продажу налево. Речь будет идти о колоссальных суммах и никто из российских генералов не упустит возможности заработать на этом.

4. Владельцы российских НПЗ в европейской части не будут торопиться с их ремонтом. Ремонт придется делать за свои деньги, за свои деньги еще и покупать ПВО и содержать мобильные огневые группы. Зачем торопиться, если завтра опять прилетят дроны и все уничтожат? Неработающие НПЗ резко сократят поступление налогов в казну.

5. Бензин будет поступать прежде всего в Москву и Санкт-Петербург, поэтому его отсутствие прежде всего почувствует на себе глубинка. Сибирь, Кавказ и Дальний Восток в какой-то момент начнут отказываться отдавать свой бензин. Именно там начнутся протестные выступления. Туда будут переброшены части Росгвардии. Добавлю, что для прикрытия Москвы, Валдая и еще оставшихся НПЗ с фронта массово снимают ПВО, а значит потери у россиян еще больше увеличатся.

6. Из-за перебоев с бензином и дизелем начнутся проблемы и с уборкой урожая и с доставкой товаров. Количество скоропортящихся продуктов в российских магазинах резко сократится.

7. В цене любого товара зашиты расходы на логистику. Подорожание стоимости доставки неизбежно приведет к быстрому росту цен. Добавлю, что в стоимости бензина примерно 70% – это налоги.

8. Самые серьезные проблемы будут с авиакеросином. Его уже сейчас критически не хватает. Будет отменено множество региональных рейсов. Нет, Беларусь не поможет – у нее нет столько топлива. Добавлю, что пюрер выполняет ультиматум Зеленского и уже убирает от границы свои ретрансляторы.

9. Владельца автомобилей начнут устанавливать замки на своих бензобаках. Слив бензина соседями по ночам станет массовым явлением. Инструкция из вчерашней статьи в Газете.ру: «Сосать, но не глотать»:

«Самый известный, но и самый опасный способ – создание в шланге отрицательного давления ртом. Для этого один конец шланга опускается в бак через горловину, другой берется в рот. Чтобы токсичное топливо не попало в рот, важно остановиться, как только бензин пройдет 65-70% длины шланга. После этого конец шланга нужно резко зажать пальцем и опустить в канистру, стоящую ниже уровня бака, а затем отпустить палец – топливо польется самотеком за счет сифонного эффекта. При этом важно помнить, что пары бензина токсичны, а его случайное проглатывание чревато тяжелым отравлением».

Дмитрий Чернышев, «Телеграм»

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