Звезда фильмов о Джеймсе Бонде устроил секретную свадьбу
- 25.06.2026, 15:17
- 1,210
Это была почти невозможная затея.
После короткого и тихого периода ухаживаний Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс совершили почти невозможное для Голливуда — тайную свадьбу, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).
Представитель Вайс подтвердил изданию, что актриса вышла замуж за актера, сыгравшего Джеймса Бонда. В прошлую среду в Нью-Йорке пара поженилась в присутствии всего четырех человек.
Счастливчиками оказались 18-летняя дочь Дэниела Элла, 4-летний сын Вайс Генри и двое близких друзей.
Впервые обрученные прошлой осенью, 41-летняя Вайс и 43-летний Крейг провели Рождество вместе в Великобритании.
В реальной жизни молодожены также играют супружескую пару в предстоящем фильме «Дом мечты», который выйдет в кинотеатрах этой осенью. Вайс также можно будет увидеть в триллере «Разоблачитель», премьера которого состоится 5 августа.