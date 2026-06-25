Звезда фильмов о Джеймсе Бонде устроил секретную свадьбу 25.06.2026, 15:17

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Фото: People

Это была почти невозможная затея.

После короткого и тихого периода ухаживаний Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс совершили почти невозможное для Голливуда — тайную свадьбу, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Представитель Вайс подтвердил изданию, что актриса вышла замуж за актера, сыгравшего Джеймса Бонда. В прошлую среду в Нью-Йорке пара поженилась в присутствии всего четырех человек.

Счастливчиками оказались 18-летняя дочь Дэниела Элла, 4-летний сын Вайс Генри и двое близких друзей.

Впервые обрученные прошлой осенью, 41-летняя Вайс и 43-летний Крейг провели Рождество вместе в Великобритании.

В реальной жизни молодожены также играют супружескую пару в предстоящем фильме «Дом мечты», который выйдет в кинотеатрах этой осенью. Вайс также можно будет увидеть в триллере «Разоблачитель», премьера которого состоится 5 августа.

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