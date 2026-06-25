Россияне под ударами ВСУ закрыли «сухопутный коридор» в Крым 25.06.2026, 15:33

1,312

Украинские дроны Middle strike серьезно нарушили снабжение оккупантов.

Кремлевский гауляйтер на временно оккупированной территории Запорожской области Евгений Балицкий приказал ограничить движение на участке трассы «Новороссия» с 317 км по 331 км. Об этом сообщил Диалог.UA после мониторинга соцсетей.

Так называемый «губернатор» Запорожья обвинил Украину в том, что она наносит удары по логистическому пути российских оккупантов, которым является автомобильная трасса Р-280. По его словам, оккупационная российская администрация временно ограничила движение на вышеуказанной трассе в целях «обеспечения безопасности дорожного движения».

Балицкий утверждает, что на участке с 317 км по 331 км организован объездной путь. Трасса Р-280, которую оккупанты называют «Новороссия», соединяет российский Ростов-на-Дону с аннексированным Крымом через оккупированные Мариуполь и Мелитополь. Это так называемый «сухопутный коридор» в Крым, который российские оккупанты активно используют для снабжения своих войск на Юге Украины.

Силы обороны Украины регулярно атакуют «сухопутный коридор» в Крым, блокируя логистику врага. Удары по российской логистике усилились в мае 2026 года. Украинские дроны Middle strike серьезно нарушили снабжение оккупантов по «сухопутному коридору».

Напомним, Балицкий когда-то был народным депутатом Верховной Рады Украины от запрещенной партии «Оппозиционный блок». В начале полномасштабного вторжения России он предал Украину. Российские оккупанты назначили его «губернатором» Запорожья. В ноябре 2025 года суд в Украине заочно приговорил Балицкого к пожизненному лишению свободы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com