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Россияне под ударами ВСУ закрыли «сухопутный коридор» в Крым

  • 25.06.2026, 15:33
  • 1,312
Россияне под ударами ВСУ закрыли «сухопутный коридор» в Крым

Украинские дроны Middle strike серьезно нарушили снабжение оккупантов.

Кремлевский гауляйтер на временно оккупированной территории Запорожской области Евгений Балицкий приказал ограничить движение на участке трассы «Новороссия» с 317 км по 331 км. Об этом сообщил Диалог.UA после мониторинга соцсетей.

Так называемый «губернатор» Запорожья обвинил Украину в том, что она наносит удары по логистическому пути российских оккупантов, которым является автомобильная трасса Р-280. По его словам, оккупационная российская администрация временно ограничила движение на вышеуказанной трассе в целях «обеспечения безопасности дорожного движения».

Балицкий утверждает, что на участке с 317 км по 331 км организован объездной путь. Трасса Р-280, которую оккупанты называют «Новороссия», соединяет российский Ростов-на-Дону с аннексированным Крымом через оккупированные Мариуполь и Мелитополь. Это так называемый «сухопутный коридор» в Крым, который российские оккупанты активно используют для снабжения своих войск на Юге Украины.

Силы обороны Украины регулярно атакуют «сухопутный коридор» в Крым, блокируя логистику врага. Удары по российской логистике усилились в мае 2026 года. Украинские дроны Middle strike серьезно нарушили снабжение оккупантов по «сухопутному коридору».

Напомним, Балицкий когда-то был народным депутатом Верховной Рады Украины от запрещенной партии «Оппозиционный блок». В начале полномасштабного вторжения России он предал Украину. Российские оккупанты назначили его «губернатором» Запорожья. В ноябре 2025 года суд в Украине заочно приговорил Балицкого к пожизненному лишению свободы.

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