Голландский автомобильный стартап хочет, чтобы водители сиделки, как Бэтмен 5 25.06.2026, 16:31

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Фото: Sanrivatti

Концепт гиперкара радикально переосмысливает привычное положение водителя.

Нидерландский стартап Sanrivatti представил концепт гиперкара, который радикально переосмысляет привычное положение водителя. Вместо традиционной посадки компания вводит так называемую Apex Position — конфигурацию, где пилот располагается значительно ближе к передней части автомобиля, чем в обычных суперкарах, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Идея напоминает смесь гоночной техники и мотоциклетной посадки: водитель как будто «ведет» машину изнутри ее передней оси, а не сидит глубоко в кокпите за длинным капотом. Разработчики утверждают, что это усиливает чувство контроля, ускоряет реакцию и расширяет поле зрения на трассе.

По ощущениям концепт сравнивают с управлением Бэтмобилем из фильмов Кристофера Нолана — максимально близко к действию и без привычной дистанции между человеком и машиной.

Фото: Sanrivatti

Основатель компании Сантьяго Санчес Риверо объясняет, что вдохновением стали спортивные мотоциклы, где водитель и техника действуют как единое целое. В Sanrivatti считают, что такая посадка делает ускорение, торможение и прохождение поворотов более интуитивными.

Проект поддерживают опытные специалисты из McLaren, Lotus, Bentley и других брендов. Это придает концепту дополнительный вес, несмотря на его экспериментальный характер.

Фото: Sanrivatti

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