Фотофакт: Перед Керченским мостом - многокилометровая пробка 25.06.2026, 17:32

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Россияне бегут с оккупированного полуострова.

Перед Керченским мостом в оккупированном Крыму образовалась многокилометровая пробка, пишет проект «Схеми».

На спутниковых снимках от 24 июня зафиксировано скопление автомобилей в направлении Керченского моста.

«Пробки начинаются от пропускного пункта перед мостом и заканчиваются в районе села Ивановка в Керченском районе. Их протяженность составляет более десяти километров. Это примерно полторы тысячи автомобилей, движущихся в направлении выезда с территории оккупированного Крыма», - говорится в сообщении.

Фото: Схеми

Фото: Схеми

Фото: Схеми

Ранее силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным, топливным и логистическим объектам российских войск в Крыму. В частности, сообщалось о поражении инфраструктуры в районе Керчи, Феодосии и Севастополя, а также о повреждении моста через Северо-Крымский канал, который использовался для снабжения российских войск. После этого на полуострове начались проблемы с бензином, энергоснабжением и продовольствием.

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