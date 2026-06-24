Удар ВСУ: в Крыму начался коллапс 24.06.2026, 12:29

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Целый ряд городов остался без электричества.

В ночь на 24 июня в оккупированном Крыму произошла масштабная авария в энергосистеме после атаки беспилотников. В результате повреждения энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались Севастополь, Симферополь, Ялта, Алушта и ряд районов полуострова. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным оккупационных властей Севастополя, во время атаки было сбито 70 беспилотников. При этом в городе зафиксированы повреждения жилых домов и объектов критической инфраструктуры.

Назначенный Россией «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Гагаринском районе обломки беспилотника попали в многоэтажный дом, из-за чего загорелся газовый котёл. Также повреждены несколько многоквартирных домов: выбиты окна и повреждены балконы.

Кроме того, последствия атаки зафиксированы в семи частных домах. Сообщается о локальных пожарах, пробитых крышах и повреждениях фасадов обломками.

По сообщениям местных источников, около 04:00 по электроподстанции «Севастополь» было нанесено шесть–семь ударов. Утверждается, что в результате атаки был уничтожен главный трансформатор подстанции.

ПС 330/220/110/35 кВ «Севастополь» является основным узловым энергетическим объектом города и обеспечивает электроснабжение значительной части Севастопольского энергорайона.

Предприятие «Крымэнерго» сообщило о технологических нарушениях в электросетях, из-за которых без света остались Симферополь, Алушта, Ялта и четыре района оккупированного Крыма.

Позднее стало известно о частичном отключении электроэнергии в Феодосии, а также в Кировском и Советском районах полуострова. Из-за проблем в энергосистеме временно остановлено движение пригородных поездов на маршрутах Саки — Евпатория и Евпатория — Саки.

Оккупационные власти заявляют, что электроснабжение уже частично восстановлено в Инкермане, Каче, Орловке, Андреевке, Орлином и на части Южного берега Крыма.

В то же время в Ленинском и Гагаринском районах Севастополя электричества, по предварительным оценкам, не будет как минимум до вечера. Количество потребителей, оставшихся без света, оккупационная администрация не раскрывает.

Отмечается, что в последние дни в оккупированном Крыму фиксируются перебои с электроснабжением, дефицит топлива и проблемы с логистикой. На полуострове вводились графики отключений электроэнергии, а оккупационные власти сообщали об ограничениях в работе транспорта и социальных учреждений.

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным, топливным и логистическим объектам российских войск. В частности, сообщалось о поражении инфраструктуры в районе Керчи, Феодосии и Севастополя, а также о повреждении моста через Северо-Крымский канал, который использовался для снабжения российских войск.

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