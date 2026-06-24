Главком ВСУ Сырский опубликовал видео с военным, наносившим удары по Москве 2 24.06.2026, 13:18

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И заявил, что «продолжение следует».

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в среду, 24 июня, опубликовал видео с военным, который участвовал в ударе по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Сырский подписал видео словами «Продолжение следует», намекнув на новые операции.

«В 24-м году были наши первые налеты на Туапсе. Ну и Усть-Луга — думаю, каждый знает, видел и слышал, как она горела, это тоже наша работа. Также видели новости о Москве — там работали как раз мои ребята и наши коллеги из других рот и других отрядов. Это была масштабная комбинированная операция, и мы принимали в ней активное участие», — рассказал на обнародованных кадрах оператор об участии своего подразделения в серии дальнобойных ударов по объектам в РФ.

«Последний раз столица агрессора так горела в сентябре 1812 года. Продолжение следует», — говорится в видео, которое опубликовал Сырский.

Удар по Московскому НПЗ в ночь на 18 июня 2026 года нанесли операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем совместно с 412-й отдельной бригадой NEMESIS, 413-м отдельным полком Рейд и 414-й отдельной бригадой «Птахи Мадяра».

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