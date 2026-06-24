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«Забирайте свою шайку и убирайтесь»: жесткое обращение россиянки к диктатору

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  • 24.06.2026, 8:00
  • 11,910
«Забирайте свою шайку и убирайтесь»: жесткое обращение россиянки к диктатору

Жители РФ начинают прозревать?

В российском сегменте интернета всё чаще появляются видеоролики с критикой политики Кремля и лично Путина. Одно из таких обращений активно обсуждается в социальных сетях после того, как жительница России публично высказалась против войны в Украине и действий российских властей, заметил «Диалог».

На опубликованном видео женщина заявляет, что не поддерживает военные действия и считает, что они привели к тяжёлым последствиям для многих российских семей. По её словам, россияне теряют на фронте мужей, отцов и сыновей, а сама война не отвечает интересам обычных граждан.

В своём обращении она также обвинила российское руководство в коррупции, разрушении страны и гибели людей.

«Наш народ Вас не уважает. Вы вор и убийца. Вас ненавидят все. Вы нашу страну всю разрушали. На нас никто не нападал. Нам не нужна война, нам не нужна чужая земля. Забирайте свою шайку и убирайтесь!» — говорит она.

Видео вызвало широкий резонанс в социальных сетях.

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