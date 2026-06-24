Лукашенко лучше извиниться еще раз 1 Telegram-канал «Письма к дочери»

24.06.2026, 8:18

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Фото: Reuters

Лучше ущерб для репутации, чем для целостности организма.

Некоторые люди, которые даже не работают в телевизоре, переживают, чтобы мы всем миром не дали втянуть истекающего гаранта в войну. То есть, запретили президенту Зеленскому выключать белорусские ретрансляторы.

Так я хочу сказать, что зря переживают. Никто ни в какую в войну втягиваться не собирается. Дураков нет. Особенно из-за ретрансляторов.

Конечно, лучше всего кое-кому было бы отключить эти ретрансляторы самостоятельно. Ну, если ты гордый, суверенный гарант, который не хочет втягиваться в войну, так ты и не втягивайся. Сделай, что тебя просят, и можно даже при этом не извиняться.

Правда, суверенности на отключение ретрансляторов кое-кому может не хватить. То есть отключать придется все-таки президенту Зеленскому.

И, как я подозреваю, в глубине души, или что там у него на этом месте осталось, кое-кто будет даже не против, если президент Зеленский сам все сделает.

А кое-кто сначала, конечно, сделает вид, что он в домике. Что никто ему никаких ретрансляторов не отключал. И действительно спрячется в домике, как он это умеет. Телевизоры в это время будут плеваться в экран.

Потом кое-кто выберется из домика и скажет: «Ой, а кто, а кто это сделал?». В смысле поручит провести всестороннее объективное расследование с целью установления всей совокупности фактов. Может, даже секретарю Вольфовичу. Телевизоры в это время будут плеваться в экран.

Потом, кое-кто скажет, что некоторые силы пытались вбить раздор и посеять клин. Что эти силы всеми силами втягивают его в войну. Что они и раньше неоднократно устраивали провокации, пытаясь подорвать ему мирное сосуществование.

Но силы просчитались. Он не поддался. Он выстоял. Потому что ему есть чем ответить. И в этот раз он ответит так, что мало никому не покажется. Что плохо будет тому, кто пытается это сделать.

Потому что на попытки втянуть его в конфликт, он ответит мирным, созидательным трудом всех белорусов. Во имя мира, процветания и благополучия Республики. Телевизоры в это время будут плеваться в экран.

Потом кое-кто извинится перед президентом Зеленским. И хорошо бы ему к этому времени уже заткнуть фонтан своим телевизорам, чтобы они в экран не плевались.

Я не настаиваю, что программа будет включать все четыре пункта. Возможно, окажется достаточно первого, «я в домике», и последнего с извинениями перед президентом Зеленским.

Репутация при этом, конечно, понесет некоторый ущерб. Но лучше ущерб для репутации, чем для целостности организма. Потому что, как недавно признался генерал Хренин, его боеспособность боеспособна, если ею не воевать. А если ею воевать, то никакой боеспособности генералу Хренину не хватит.

Некоторые, правда, говорят, что истекающего гаранта никто и спрашивать не будет. Что друг Путин ответит за него. Введет 100500 тысяч войск и опять покажет, откуда готовилось нападение, как в 2022 году.

И я совершенно не сомневаюсь, что друг Путин именно так бы и сделал. Ввел 100500 тысяч войск, как в 22 году. И чтобы это сделать, друг Путин даже не ждал бы, пока президент Зеленский отключит белорусские ретрансляторы. Если бы у Путина были лишние 100500 тысяч войск.

Но у Путина ничего лишнего не осталось. Все лишнее, что у него было, Путин уже потратил. Он даже не может защитить беларуские ретрансляторы своим ПВО, потому что ПВО Путину не хватает на Москву.

Поэтому путинский Песков вчера сказал, что руководство Беларуси само в состоянии защитить свой персональный суверенитет. То есть: «ты сильный!», «ты ловкий!», «ты храбрый!». Короче, мы в тебя верим, ты сам там как-нибудь там справишься, если что.

Так что на отключение президентом Зеленским ретрансляторов кое-кому лучше не обижаться. И на всякий случай еще раз хорошенько извиниться.

Чтобы президент Зеленский не попросил его отключить еще что-нибудь. Например, поставки бензина в Россию. Потому что кое-кто не в том положении, чтобы отказывать тем, кто может ему что-нибудь отключить.

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