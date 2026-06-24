Оренбургская область РФ — под ударом дронов

Оренбургская область РФ — под ударом дронов2
- 24.06.2026, 8:52
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Губернатор проговорился о пораженной цели.
В ночь на 24 июня Оренбургская область подверглась атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев, заявив о массированном налёте БПЛА на территорию области.
По словам главы региона, несколько дронов были сбиты над одним из промышленных предприятий в Оренбурге. При этом название объекта он не уточнил.
В то же время мониторинговый канал Exilenova+ сообщает, что предполагаемой целью атаки мог стать Оренбургский газоперерабатывающий завод.
Кроме того, Солнцев объявил о введении запрета на публикацию фотографий и видеозаписей с мест падения беспилотников и последствий атак.