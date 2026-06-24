Ученые: Homo sapiens довольно внезапно овладели языком 24.06.2026, 9:44

Кто нас этому «научил»?

На протяжении долгого времени ученые ломают голову над вопросом о том, как и где впервые появился язык.

Палеоантрополог и почетный куратор Американского музея естественной истории Иэн Таттерсолл говорит, что для определения момента появления первого языка ученым приходится полагаться на косвенные доказательства. Тут имеется в виду символическое мышление, которое требует тех же умственных способностей, необходимых для развития языка, пишет Discovery magazine (перевод - «Фокус»).

- Символическое мышление включает в себя присвоение значений символам, и то же самое происходит и в языке, — объяснил эксперт.

Самыми древними доказательствами являются небольшие кусочки охры, на которых выгравированы правильные геометрические фигуры. Также существуют более известные наскальные рисунки. Эти предметы явно были созданы намеренно, и тот, кто их создал, скорее всего, обладал языком.

Такие символические артефакты начали появляться около 100 тыс. лет назад. И с точки зрения эволюции, они появились довольно внезапно. До этого периода Homo sapiens вели себя примерно так же, как и их предшественники.

Археологические данные не показывают новых орудий труда, нет документации о новых моделях поведения. Затем, в течение нескольких тысячелетий, начали появляться всевозможные новые виды деятельности: украшение тела, создание все более сложных символических предметов и, возможно, вершина этого всплеска символической активности — потрясающее наскальное искусство.

- За очень короткое время, безусловно, с точки зрения эволюции, произошла полная революция в поведении, и наше поведение стало символическим, — сказал Таттерсолл.

Что же вызвало этот внезапный расцвет символического мышления? Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи обратились к генетике.

Профессор лингвистики Массачусетского технологического института Сигэру Миягава говорит, что за когнитивные способности приматов отвечают 3 тыс. генов. В своем исследовании Миягава обнаружил, что около 400 тыс. лет назад 30 из вышеупомянутых генов изменили способ кодирования белков.

- Сначала мы обнаружили это в генах Homo sapiens, а затем провели дополнительные исследования и выяснили, что аналогичные изменения произошли у неандертальцев и денисовцев, - отмечает Миягава.

Последствия этих изменений резко увеличили не размер мозга наших предков, а количество синапсов в мозге. В этот момент мозг стал способен формировать гораздо больше связей между различными его частями.

- Этот взрыв синапсов привел к огромной когнитивной эволюции, — сказал Миягава.

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