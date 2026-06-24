США помогли Украине атаковать Московский НПЗ 8 24.06.2026, 10:20

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Трамп призвал Зеленского действовать смелее.

Украинские удары по объектам на территории Российской Федерации, в том числе по военным целям в районе Москвы и Московскому нефтеперерабатывающему заводу, осуществлялись при поддержке американской разведки. Об этом информирует Financial Times со ссылкой на неназванные осведомлённые источники.

Издание не раскрывает деталей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Вашингтон продолжить передачу разведданных Украине и впредь.

По данным FT, глава Белого дома Дональд Трамп во время саммита G7 был «чрезвычайно впечатлён и воодушевлён» результатами украинских ударов. Источники утверждают, что он обсуждал эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским и в частных разговорах якобы призывал действовать «смелее».

Издание пишет, что в последние месяцы позиция американских чиновников стала радикально другой: в Вашингтоне больше не считают, что Россия однозначно выигрывает войну. Москва, в свою очередь, выражает недовольство действиями Вашингтона.

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