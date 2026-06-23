СМИ: Трамп приватно посоветовал Зеленскому сильнее бить по России

СМИ: Трамп приватно посоветовал Зеленскому сильнее бить по России2
- 23.06.2026, 15:03
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Сразу после встречи президентов Украина лавинообразно масштабировала удары.
Издание Kyiv Independent пишет, что Украине удалось заручиться поддержкой Белого дома и лично Трампа для более жесткой кампании давления на Россию. По данным издания, Дональд Трамп в частном порядке посоветовал Владимиру Зеленскому действовать «смелее», чтобы заставить Москву перейти к конструктивным переговорам.
Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Трамп «на самом деле не верит, что Путин что-либо предпримет без давления».
Американские чиновники прямо не подтвердили, поддерживает ли Трамп удары Украины по территории России, но один из них сказал Kyiv Independent, что президент США верит в «мир, достигаемый силой».
Для Киева это стало сигналом, что давление на Россию можно усиливать, если Москва продолжает тянуть время.
Сразу после встречи Трампа и Зеленского Украина лавинообразно масштабировала удары по России как дроновые (по Москве), так и ракетные (по Воронежу). «Зеленский предложил Трампу пригласить Путина в Америку, и это было бы идеально», — сказал высокопоставленный украинский чиновник. «Дональду понравилась эта идея».
Кремль, по оценке Kyiv Independent, пока продолжает избегать прямого саммита Зеленского и Путина.