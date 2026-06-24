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Белорусам нельзя жарить шашлыки и слушать музыку на собственном участке?

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  • 24.06.2026, 11:12
  • 2,554
Белорусам нельзя жарить шашлыки и слушать музыку на собственном участке?
иллюстративное фото

Разъяснила адвокат.

Многие уверены, что на собственной территории могут включать музыку и отдыхать с друзьями без ограничений. Однако закон говорит иначе.

Летом жители частного сектора часто устраивают посиделки на свежем воздухе, жарят шашлыки и включают музыку. Но даже на собственном участке нельзя забывать о соседях.

Как пояснила адвокат Оксана Кусмерик, с 23:00 до 7:00 в Беларуси запрещены действия, создающие шум и нарушающие покой других граждан.

Речь идет не только о ремонте. Под запрет могут попасть громкая музыка, крики, пение, использование колонок, пиротехника и другие действия, мешающие окружающим отдыхать.

По словам юриста, некоторые ошибочно считают, что правила тишины распространяются только на многоквартирные дома. Однако это не так.

Адвокат отмечает, что нормы законодательства действуют и в отношении частных жилых домов. Поэтому жалобы на шумных соседей в частном секторе также могут стать основанием для привлечения к ответственности.

За нарушение правил пользования жилыми помещениями предусмотрен штраф от 2 до 10 базовых величин.

Таким образом, наличие собственного участка не дает права шуметь ночью и мешать соседям отдыхать.

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